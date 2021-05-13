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Шведские генералы пообещали создать России проблемы
Шведские генералы пообещали создать России проблемы
Командующие Вооруженными силами Швеции заявили, что армия страны способна вести войну с Россией. Их слова приводит Dagens Nyheter. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:52
2021-05-13T17:39
нато
сергей шойгу
швеция
финляндия
в мире
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Командующие Вооруженными силами Швеции заявили, что армия страны способна вести войну с Россией. Их слова приводит Dagens Nyheter.Он добавил, что Москва стала чаще проводить учения, "не только более масштабные, но и более сложные". Шведские силы, в свою очередь, будут отрабатывать удары по уязвимым местам потенциального противника во время маневров, уточнил военный. По мнению командующего сухопутными войсками Швеции Карла Энгельбректсона, армия должна готовиться к действиям в стратегически важных областях страны, а также участвовать в совместных учениях с Финляндией."Уже сам факт, что у нас есть силы на Готланде, создает много проблем потенциальному противнику", — считает генерал.Глава ВМС Эва Скуг Хаслум убеждена, что Стокгольм "ни при каких обстоятельствах" не может остаться в стороне от конфликта НАТО и России.Формула эпохи холодной войны — "вне альянсов в мирное время, чтобы сохранить нейтралитет во время вооруженного конфликта" — осталась в прошлом. Теперь Швеция должна принимать участие в боевых действиях в одиночку или в составе альянса, на территории страны и за ее пределами, говорится в статье.Для этих целей Стокгольм планирует и дальше наращивать финансирование армии. В этом году на Вооруженные силы выделят 7,9 миллиарда долларов (587 миллиардов рублей), а к 2025 году эта сумма увеличится до 10,7 миллиарда долларов (794,5 миллиарда рублей).В России в последние годы отмечают существенный рост военной активности стран НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупномасштабные учения и моделируют бои с российской армией.Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". По его словам, ведомство принимает необходимые меры для защиты страны от угроз, исходящих от Североатлантического альянса.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/chekhiya-1730970087.html
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нато, сергей шойгу, швеция, финляндия, в мире

Шведские генералы пообещали создать России проблемы

15:52 13.05.2021 (обновлено: 17:39 13.05.2021)
 
© AP Photo / TT Agency/Susanne LindholmАмериканские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / TT Agency/Susanne Lindholm
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Командующие Вооруженными силами Швеции заявили, что армия страны способна вести войну с Россией. Их слова приводит Dagens Nyheter.
"Нашего потенциала достаточно, чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия", — уверен главнокомандующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем.
Он добавил, что Москва стала чаще проводить учения, "не только более масштабные, но и более сложные". Шведские силы, в свою очередь, будут отрабатывать удары по уязвимым местам потенциального противника во время маневров, уточнил военный.
По мнению командующего сухопутными войсками Швеции Карла Энгельбректсона, армия должна готовиться к действиям в стратегически важных областях страны, а также участвовать в совместных учениях с Финляндией.
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"Уже сам факт, что у нас есть силы на Готланде, создает много проблем потенциальному противнику", — считает генерал.
Глава ВМС Эва Скуг Хаслум убеждена, что Стокгольм "ни при каких обстоятельствах" не может остаться в стороне от конфликта НАТО и России.
"Наша важная задача — продумать план действий на этот случай и подготовиться", — заключила контр-адмирал.
Формула эпохи холодной войны — "вне альянсов в мирное время, чтобы сохранить нейтралитет во время вооруженного конфликта" — осталась в прошлом. Теперь Швеция должна принимать участие в боевых действиях в одиночку или в составе альянса, на территории страны и за ее пределами, говорится в статье.
Для этих целей Стокгольм планирует и дальше наращивать финансирование армии. В этом году на Вооруженные силы выделят 7,9 миллиарда долларов (587 миллиардов рублей), а к 2025 году эта сумма увеличится до 10,7 миллиарда долларов (794,5 миллиарда рублей).
В России в последние годы отмечают существенный рост военной активности стран НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупномасштабные учения и моделируют бои с российской армией.
Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". По его словам, ведомство принимает необходимые меры для защиты страны от угроз, исходящих от Североатлантического альянса.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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