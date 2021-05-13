https://ria.ru/20210513/problemy-1732160991.html

Шведские генералы пообещали создать России проблемы

Шведские генералы пообещали создать России проблемы

Командующие Вооруженными силами Швеции заявили, что армия страны способна вести войну с Россией. Их слова приводит Dagens Nyheter. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:52

2021-05-13T15:52

2021-05-13T17:39

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Командующие Вооруженными силами Швеции заявили, что армия страны способна вести войну с Россией. Их слова приводит Dagens Nyheter.Он добавил, что Москва стала чаще проводить учения, "не только более масштабные, но и более сложные". Шведские силы, в свою очередь, будут отрабатывать удары по уязвимым местам потенциального противника во время маневров, уточнил военный. По мнению командующего сухопутными войсками Швеции Карла Энгельбректсона, армия должна готовиться к действиям в стратегически важных областях страны, а также участвовать в совместных учениях с Финляндией."Уже сам факт, что у нас есть силы на Готланде, создает много проблем потенциальному противнику", — считает генерал.Глава ВМС Эва Скуг Хаслум убеждена, что Стокгольм "ни при каких обстоятельствах" не может остаться в стороне от конфликта НАТО и России.Формула эпохи холодной войны — "вне альянсов в мирное время, чтобы сохранить нейтралитет во время вооруженного конфликта" — осталась в прошлом. Теперь Швеция должна принимать участие в боевых действиях в одиночку или в составе альянса, на территории страны и за ее пределами, говорится в статье.Для этих целей Стокгольм планирует и дальше наращивать финансирование армии. В этом году на Вооруженные силы выделят 7,9 миллиарда долларов (587 миллиардов рублей), а к 2025 году эта сумма увеличится до 10,7 миллиарда долларов (794,5 миллиарда рублей).В России в последние годы отмечают существенный рост военной активности стран НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупномасштабные учения и моделируют бои с российской армией.Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". По его словам, ведомство принимает необходимые меры для защиты страны от угроз, исходящих от Североатлантического альянса.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/chekhiya-1730970087.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191016/1559846492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, сергей шойгу, швеция, финляндия, в мире