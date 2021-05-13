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В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал детектор "Сегмент Гамма", который способен обнаружить взрывчатые вещества и опасные химикаты за пять секунд,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:04
2021-05-13T17:11
патриот
российская академия наук
ростех
кубинка
безопасность
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал детектор "Сегмент Гамма", который способен обнаружить взрывчатые вещества и опасные химикаты за пять секунд, сообщили в пресс-службе госкорпорации.Опытный образец впервые представили на выставке "Комплексная безопасность", которая проходит в парке "Патриот" (Кубинка)."Сегмент Гамма" осуществляет непрерывный мониторинг воздуха в помещении на предмет взрывчатых веществ, опасных химических и биологических агентов", — рассказали в компании.По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, комплекс можно использовать на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и метро, торговых центрах, кинотеатрах, концертных и выставочных залах. Эффективность — не менее 99,8%.Ранее "Швабе" представлял устройства "Детектор-БИО" и "Эфир-БИО" для выявления в воздухе токсинов, бактерий и вирусов, включая COVID-19. Приборы создали в партнерстве с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и ИТЭБ РАН в рамках федеральной программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации".
https://ria.ru/20210407/oruzhie-1727250983.html
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патриот, российская академия наук, ростех, кубинка, безопасность

В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд

11:04 13.05.2021 (обновлено: 17:11 13.05.2021)
 
© Фото : "Швабе"/Anton TushinКомплекс "Сегмент Гамма"
Комплекс Сегмент Гамма - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : "Швабе"/Anton Tushin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал детектор "Сегмент Гамма", который способен обнаружить взрывчатые вещества и опасные химикаты за пять секунд, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Опытный образец впервые представили на выставке "Комплексная безопасность", которая проходит в парке "Патриот" (Кубинка).
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"Сегмент Гамма" осуществляет непрерывный мониторинг воздуха в помещении на предмет взрывчатых веществ, опасных химических и биологических агентов", — рассказали в компании.
По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, комплекс можно использовать на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и метро, торговых центрах, кинотеатрах, концертных и выставочных залах. Эффективность — не менее 99,8%.
Ранее "Швабе" представлял устройства "Детектор-БИО" и "Эфир-БИО" для выявления в воздухе токсинов, бактерий и вирусов, включая COVID-19. Приборы создали в партнерстве с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и ИТЭБ РАН в рамках федеральной программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации".
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