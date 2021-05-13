https://ria.ru/20210513/pribor-1732088634.html

В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд

В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал детектор "Сегмент Гамма", который способен обнаружить взрывчатые вещества и опасные химикаты за пять секунд,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:04

2021-05-13T11:04

2021-05-13T17:11

патриот

российская академия наук

ростех

кубинка

безопасность

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал детектор "Сегмент Гамма", который способен обнаружить взрывчатые вещества и опасные химикаты за пять секунд, сообщили в пресс-службе госкорпорации.Опытный образец впервые представили на выставке "Комплексная безопасность", которая проходит в парке "Патриот" (Кубинка)."Сегмент Гамма" осуществляет непрерывный мониторинг воздуха в помещении на предмет взрывчатых веществ, опасных химических и биологических агентов", — рассказали в компании.По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, комплекс можно использовать на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и метро, торговых центрах, кинотеатрах, концертных и выставочных залах. Эффективность — не менее 99,8%.Ранее "Швабе" представлял устройства "Детектор-БИО" и "Эфир-БИО" для выявления в воздухе токсинов, бактерий и вирусов, включая COVID-19. Приборы создали в партнерстве с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и ИТЭБ РАН в рамках федеральной программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации".

https://ria.ru/20210407/oruzhie-1727250983.html

https://ria.ru/20201224/bezopasnost-1590700702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриот, российская академия наук, ростех, кубинка, безопасность