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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210513/prazdnik-1732070078.html
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:09
2021-05-13T09:09
религия и мировоззрение
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.Мусульманский праздник Ураза-байрам в 2021 году выпадает на 13 мая."Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию", - отметил президент.Путин добавил, что последователи ислама в РФ с уважением относятся к историческим, религиозным, культурным традициям предков, передают их из поколения в поколение."Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И, конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями", - приводятся в сообщении слова главы государства.
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россия, владимир путин

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

09:09 13.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Ураза-байрама в Казани
Празднование Ураза-байрама в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.
Мусульманский праздник Ураза-байрам в 2021 году выпадает на 13 мая.
"Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию", - отметил президент.
Путин добавил, что последователи ислама в РФ с уважением относятся к историческим, религиозным, культурным традициям предков, передают их из поколения в поколение.
"Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И, конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями", - приводятся в сообщении слова главы государства.
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
04:01
Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман
 
Религия и мировоззрениеРоссияВладимир Путин
 
 
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