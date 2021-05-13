https://ria.ru/20210513/prazdnik-1732070078.html

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:09

2021-05-13T09:09

2021-05-13T09:09

религия и мировоззрение

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.Мусульманский праздник Ураза-байрам в 2021 году выпадает на 13 мая."Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию", - отметил президент.Путин добавил, что последователи ислама в РФ с уважением относятся к историческим, религиозным, культурным традициям предков, передают их из поколения в поколение."Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И, конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями", - приводятся в сообщении слова главы государства.

https://ria.ru/20210513/prazdnik-1731929121.html

россия

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россия, владимир путин