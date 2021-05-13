https://ria.ru/20210513/pravitelstvo-1732074275.html

Правительство не рассматривает отмену запрета на вывоз круглого леса

Правительство не рассматривает отмену запрета на вывоз круглого леса

Правительство не рассматривает отмену запрета на экспорт круглого леса, которое вступит в силу в 2022 году; при этом нужно сделать так, чтобы люди не остались... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:46

2021-05-13T09:46

2021-05-13T09:58

россия

дальний восток

юрий трутнев

чита

экономика

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ЧИТА, 13 мая – РИА Новости. Правительство не рассматривает отмену запрета на экспорт круглого леса, которое вступит в силу в 2022 году; при этом нужно сделать так, чтобы люди не остались без работы, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Трутнев в Чите проводит совещание о состоянии лесопромышленного комплекса в Дальневосточном федеральном округе."Правительство Российской Федерации приняло решение о поэтапном повышении вывозных и таможенных квот. В этом году процент обложения на таможне – 80%. В будущем году вступает в силу запрет вывоза круглого леса за территорию Российской Федерации. Это сделано для того, чтобы создать рабочие места в лесной отрасли, построить перерабатывающие предприятия", — сказал Трутнев."В то же самое время нужно сразу сказать, что никаких вопросов, связанных с отменой заградительных пошлин, правительство не рассматривает. Мы исходим из того, что в будущем году экспорт круглого леса будет запрещен", — заявил вице-премьер.По его словам, в качестве одной из мер на переходный период рассматривается создание государственной компании по экспорту круглого леса.Он добавил, что место проведения совещания выбрано неслучайно. "К сожалению, Забайкалье славится нарушениями в области лесного законодательства, незаконными рубками, вывозом древесины за границу Российской Федерации", — отметил Трутнев.

https://ria.ru/20210406/les-1604341427.html

https://ria.ru/20201215/kontrabanda-1589250985.html

россия

дальний восток

чита

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россия, дальний восток, юрий трутнев, чита, экономика