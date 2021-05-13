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Правительство не рассматривает отмену запрета на вывоз круглого леса
Правительство не рассматривает отмену запрета на вывоз круглого леса
Правительство не рассматривает отмену запрета на экспорт круглого леса, которое вступит в силу в 2022 году; при этом нужно сделать так, чтобы люди не остались... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:46
2021-05-13T09:58
россия
дальний восток
юрий трутнев
чита
экономика
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ЧИТА, 13 мая – РИА Новости. Правительство не рассматривает отмену запрета на экспорт круглого леса, которое вступит в силу в 2022 году; при этом нужно сделать так, чтобы люди не остались без работы, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Трутнев в Чите проводит совещание о состоянии лесопромышленного комплекса в Дальневосточном федеральном округе."Правительство Российской Федерации приняло решение о поэтапном повышении вывозных и таможенных квот. В этом году процент обложения на таможне – 80%. В будущем году вступает в силу запрет вывоза круглого леса за территорию Российской Федерации. Это сделано для того, чтобы создать рабочие места в лесной отрасли, построить перерабатывающие предприятия", — сказал Трутнев."В то же самое время нужно сразу сказать, что никаких вопросов, связанных с отменой заградительных пошлин, правительство не рассматривает. Мы исходим из того, что в будущем году экспорт круглого леса будет запрещен", — заявил вице-премьер.По его словам, в качестве одной из мер на переходный период рассматривается создание государственной компании по экспорту круглого леса.Он добавил, что место проведения совещания выбрано неслучайно. "К сожалению, Забайкалье славится нарушениями в области лесного законодательства, незаконными рубками, вывозом древесины за границу Российской Федерации", — отметил Трутнев.
https://ria.ru/20210406/les-1604341427.html
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россия, дальний восток, юрий трутнев, чита, экономика

Правительство не рассматривает отмену запрета на вывоз круглого леса

09:46 13.05.2021 (обновлено: 09:58 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД осматривает лесовоз, гружёный необработанной древесиной, так называемым "кругляком", в городе Лесосибирске
Инспектор ГИБДД осматривает лесовоз, гружёный необработанной древесиной, так называемым кругляком, в городе Лесосибирске - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЧИТА, 13 мая – РИА Новости. Правительство не рассматривает отмену запрета на экспорт круглого леса, которое вступит в силу в 2022 году; при этом нужно сделать так, чтобы люди не остались без работы, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Трутнев в Чите проводит совещание о состоянии лесопромышленного комплекса в Дальневосточном федеральном округе.
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"Правительство Российской Федерации приняло решение о поэтапном повышении вывозных и таможенных квот. В этом году процент обложения на таможне – 80%. В будущем году вступает в силу запрет вывоза круглого леса за территорию Российской Федерации. Это сделано для того, чтобы создать рабочие места в лесной отрасли, построить перерабатывающие предприятия", — сказал Трутнев.
"Всего на Дальнем Востоке более 30 тысяч человек работает в лесной отрасли. Несмотря на изменения, мы должны сделать так, чтобы никто без работы не остался", - отметил он.
"В то же самое время нужно сразу сказать, что никаких вопросов, связанных с отменой заградительных пошлин, правительство не рассматривает. Мы исходим из того, что в будущем году экспорт круглого леса будет запрещен", — заявил вице-премьер.
По его словам, в качестве одной из мер на переходный период рассматривается создание государственной компании по экспорту круглого леса.
Он добавил, что место проведения совещания выбрано неслучайно. "К сожалению, Забайкалье славится нарушениями в области лесного законодательства, незаконными рубками, вывозом древесины за границу Российской Федерации", — отметил Трутнев.
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РоссияДальний ВостокЮрий ТрутневЧитаЭкономика
 
 
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