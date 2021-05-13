https://ria.ru/20210513/poiski-1732076381.html

В горах Абхазии продолжаются поиски россиянина

В горах Абхазии продолжаются поиски россиянина

Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии продолжает поиски затерявшегося в горах российского туриста, с остальной группой все в порядке, они вышли на связь,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:06

2021-05-13T10:06

2021-05-13T10:18

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СУХУМ, 13 мая - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии продолжает поиски затерявшегося в горах российского туриста, с остальной группой все в порядке, они вышли на связь, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.Ранее сообщалось, что российские туристы, спускаясь с высокогорья, вышли на связь с абхазскими спасателями и сказали, что один из них не может самостоятельно спуститься с высокогорья. Они передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облёт указанной территории не дал результатов.Ранее поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе в район СухумГЭС. Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20201217/turisty-1589809092.html

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