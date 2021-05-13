В горах Абхазии продолжаются поиски россиянина
10:06 13.05.2021 (обновлено: 10:18 13.05.2021)
СУХУМ, 13 мая - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии продолжает поиски затерявшегося в горах российского туриста, с остальной группой все в порядке, они вышли на связь, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
Ранее сообщалось, что российские туристы, спускаясь с высокогорья, вышли на связь с абхазскими спасателями и сказали, что один из них не может самостоятельно спуститься с высокогорья. Они передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облёт указанной территории не дал результатов.
"Мы держим связь с группой туристов, с ними все нормально. А вот потерявшегося мы до сих пор не можем найти. Сделали несколько облетов того места, где он мог предположительно находиться, но его там нет. Поиски продолжаем", - сказал представитель пресс-службы.
Ранее поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе в район СухумГЭС. Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга, уточнили в ведомстве.
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