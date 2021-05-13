https://ria.ru/20210513/pogibshie-1732223970.html

Число погибших от израильских ударов палестинцев превысило сто человек

Число погибших от израильских ударов палестинцев превысило сто человек

Число палестинцев, погибших в секторе Газа от израильских авиаударов, за три дня превысило сто человек, 580 пострадали, заявил представитель местного Минздрава... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T22:24

2021-05-13T22:24

2021-05-13T23:46

ашраф аль-кидра

исламский джихад

хамас

сектор газа

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732077676_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_b9e22615ae04933b1403bc8f9ae96c97.jpg

ГАЗА, 13 мая — РИА Новости. Число палестинцев, погибших в секторе Газа от израильских авиаударов, за три дня превысило сто человек, 580 пострадали, заявил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.Ранее сообщалось о 87 жертвах и 530 раненых."Число погибших <...> составило 103, в том числе 27 детей и 11 женщин", — сказал он.В понедельник вечером ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. Обстрелы продолжаются, с обеих сторон есть погибшие и раненые.Тель-Авив в общей сложности мобилизовал 14 тысяч резервистов. Как отметил министр обороны Бени Ганц, Израиль продолжит наносить удары по объектам палестинских группировок до наступления полной тишины. Кроме того, пресс-секретарь армии Йонатан Конрику сообщил о готовящейся наземной операции в секторе Газа. Как подчеркнул премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия.Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.

https://ria.ru/20210513/izrail-1732211206.html

https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашраф аль-кидра, исламский джихад, хамас, сектор газа, израиль, в мире