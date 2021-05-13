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МИД поблагодарил за поддержку из-за рубежа в связи с трагедией в Казани
МИД поблагодарил за поддержку из-за рубежа в связи с трагедией в Казани
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила за слова поддержки, которые приходят из-за рубежа в связи с трагедией в Казани. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:17
2021-05-13T16:25
стрельба в школе в казани
россия
европарламент
светлана петренко
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
совет европы
рустам минниханов
финляндия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила за слова поддержки, которые приходят из-за рубежа в связи с трагедией в Казани.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.В ходе брифинга Захарова рассказала, что МИД получает "огромное количество слов поддержки в эти минуты со всего мира, эти слова поступают и продолжают поступать, это слова соболезнования, понимания поддержки, сочувствия"."Список тех, кто направляет подобные послания, пополняется ежеминутно. Позвольте перечислить только некоторых - генсек ООН, председатель Европарламента, генеральный секретарь Совета Европы, главы государств Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан, Финляндия, Южная Осетия, Абхазия, ...премьер-министры, министры иностранных дел... Литва, Сербия, Турция Финляндия, Швеция, Эстония и т д...", - сказала она, добавив, что слова поддержки были выражены и послами иностранных государств.Захарова отметила, что "не остались в стороне простые люди"."Несут цветы свечи, детские игрушки к посольствам и консульствам России за рубежом, оставляют свои послания в электронных книгах соболезнования", - добавила она."В эти дни, минуты, мы едины в нашем неприятии подобных преступлений, мы едины, вместе с близкими родственниками пострадавших", - отметила она и поблагодарила всех, кто высказал слова поддержки.
https://ria.ru/20210511/oon-1731846151.html
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стрельба в школе в казани, россия, европарламент, светлана петренко, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), совет европы, рустам минниханов, финляндия, белоруссия, в мире

МИД поблагодарил за поддержку из-за рубежа в связи с трагедией в Казани

16:17 13.05.2021 (обновлено: 16:25 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани
Цветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила за слова поддержки, которые приходят из-за рубежа в связи с трагедией в Казани.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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11 мая, 20:04
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
В ходе брифинга Захарова рассказала, что МИД получает "огромное количество слов поддержки в эти минуты со всего мира, эти слова поступают и продолжают поступать, это слова соболезнования, понимания поддержки, сочувствия".
"Список тех, кто направляет подобные послания, пополняется ежеминутно. Позвольте перечислить только некоторых - генсек ООН, председатель Европарламента, генеральный секретарь Совета Европы, главы государств Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан, Финляндия, Южная Осетия, Абхазия, ...премьер-министры, министры иностранных дел... Литва, Сербия, Турция Финляндия, Швеция, Эстония и т д...", - сказала она, добавив, что слова поддержки были выражены и послами иностранных государств.
Захарова отметила, что "не остались в стороне простые люди".
"Несут цветы свечи, детские игрушки к посольствам и консульствам России за рубежом, оставляют свои послания в электронных книгах соболезнования", - добавила она.
"В эти дни, минуты, мы едины в нашем неприятии подобных преступлений, мы едины, вместе с близкими родственниками пострадавших", - отметила она и поблагодарила всех, кто высказал слова поддержки.
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Стрельба в школе в КазаниРоссияЕвропарламентСветлана ПетренкоМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Совет ЕвропыРустам МиннихановФинляндияБелоруссияВ мире
 
 
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