МИД поблагодарил за поддержку из-за рубежа в связи с трагедией в Казани
16:17 13.05.2021 (обновлено: 16:25 13.05.2021)
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила за слова поддержки, которые приходят из-за рубежа в связи с трагедией в Казани.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
В ходе брифинга Захарова рассказала, что МИД получает "огромное количество слов поддержки в эти минуты со всего мира, эти слова поступают и продолжают поступать, это слова соболезнования, понимания поддержки, сочувствия".
"Список тех, кто направляет подобные послания, пополняется ежеминутно. Позвольте перечислить только некоторых - генсек ООН, председатель Европарламента, генеральный секретарь Совета Европы, главы государств Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан, Финляндия, Южная Осетия, Абхазия, ...премьер-министры, министры иностранных дел... Литва, Сербия, Турция Финляндия, Швеция, Эстония и т д...", - сказала она, добавив, что слова поддержки были выражены и послами иностранных государств.
Захарова отметила, что "не остались в стороне простые люди".
"Несут цветы свечи, детские игрушки к посольствам и консульствам России за рубежом, оставляют свои послания в электронных книгах соболезнования", - добавила она.
"В эти дни, минуты, мы едины в нашем неприятии подобных преступлений, мы едины, вместе с близкими родственниками пострадавших", - отметила она и поблагодарила всех, кто высказал слова поддержки.