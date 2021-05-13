https://ria.ru/20210513/pashinyan-1732084996.html
Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает действия азербайджанской стороны в Сюникской области заранее спланированной провокацией. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:51
2021-05-13T10:51
2021-05-13T10:51
ара айвазян
никол пашинян
минобороны армении
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ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает действия азербайджанской стороны в Сюникской области заранее спланированной провокацией.Ранее минобороны Армении сообщило, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров."Произошедшее является заранее спланированной провокацией, учитывая наличие у них (азербайджанских военных - ред.) фальшивых карт", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.По его словам, со вчерашнего дня существенных изменений в Сюникской области нет. "Ситуация продолжает оставаться той же. Близ Черного озера находятся азербайджанские военные, там также много наших военных... Ситуация не переросла в военную эскалацию, то есть перестрелок и столкновений нет", - отметил Пашинян.Он заявил, что со среды ведется работа по выводу азербайджанских сил."Мы должны отнестись к произошедшему серьезно.. Мы имеем дело с кризисом, который может развиваться по нескольким сценариям... Суверенная территория Армении должна быть неприкосновенна, и азербайджанские силы должны отойти на исходные позиции", - сказал Пашинян, добавив, что после заседания правительства соберется Совбез для обсуждения сложившейся ситуации и принятия решений.
https://ria.ru/20210421/syunik-1729535654.html
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ара айвазян, никол пашинян, минобороны армении, армения, в мире
ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян
считает действия азербайджанской стороны в Сюникской области заранее спланированной провокацией.
Ранее минобороны Армении
сообщило, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении
и России Ара Айвазян
и Сергей Лавров
.
"Произошедшее является заранее спланированной провокацией, учитывая наличие у них (азербайджанских военных - ред.) фальшивых карт", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
По его словам, со вчерашнего дня существенных изменений в Сюникской области нет. "Ситуация продолжает оставаться той же. Близ Черного озера находятся азербайджанские военные, там также много наших военных... Ситуация не переросла в военную эскалацию, то есть перестрелок и столкновений нет", - отметил Пашинян.
Он заявил, что со среды ведется работа по выводу азербайджанских сил.
"Мы должны отнестись к произошедшему серьезно.. Мы имеем дело с кризисом, который может развиваться по нескольким сценариям... Суверенная территория Армении должна быть неприкосновенна, и азербайджанские силы должны отойти на исходные позиции", - сказал Пашинян, добавив, что после заседания правительства соберется Совбез для обсуждения сложившейся ситуации и принятия решений.