https://ria.ru/20210513/pashinyan-1732084996.html

Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией

Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает действия азербайджанской стороны в Сюникской области заранее спланированной провокацией. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:51

2021-05-13T10:51

2021-05-13T10:51

ара айвазян

никол пашинян

минобороны армении

армения

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ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает действия азербайджанской стороны в Сюникской области заранее спланированной провокацией.Ранее минобороны Армении сообщило, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров."Произошедшее является заранее спланированной провокацией, учитывая наличие у них (азербайджанских военных - ред.) фальшивых карт", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.По его словам, со вчерашнего дня существенных изменений в Сюникской области нет. "Ситуация продолжает оставаться той же. Близ Черного озера находятся азербайджанские военные, там также много наших военных... Ситуация не переросла в военную эскалацию, то есть перестрелок и столкновений нет", - отметил Пашинян.Он заявил, что со среды ведется работа по выводу азербайджанских сил."Мы должны отнестись к произошедшему серьезно.. Мы имеем дело с кризисом, который может развиваться по нескольким сценариям... Суверенная территория Армении должна быть неприкосновенна, и азербайджанские силы должны отойти на исходные позиции", - сказал Пашинян, добавив, что после заседания правительства соберется Совбез для обсуждения сложившейся ситуации и принятия решений.

https://ria.ru/20210421/syunik-1729535654.html

https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590155943.html

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ара айвазян, никол пашинян, минобороны армении, армения, в мире