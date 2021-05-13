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Детей и педагогов школы в Казани отправят на летний отдых
15:06 13.05.2021 (обновлено: 15:27 13.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Татарстана организуют летний отдых для детей и педагогов казанской школы, где произошла стрельба, рассказал глава региона Рустам Минниханов.
"Мы в летний период планируем организовать полный отдых и для детей, и для педагогов", - сказал Минниханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Как отметил глава Татарстана, похороны организованы в соответствии с пожеланиями родителей, с соблюдением всех необходимых обрядов. "Мы активно во всех этих вопросах принимали участие", - сказал Минниханов.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.
СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.