https://ria.ru/20210513/otdykh-1732149059.html

Детей и педагогов школы в Казани отправят на летний отдых

Детей и педагогов школы в Казани отправят на летний отдых

Власти Татарстана организуют летний отдых для детей и педагогов казанской школы, где произошла стрельба, рассказал глава региона Рустам Минниханов. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:06

2021-05-13T15:06

2021-05-13T15:27

стрельба в школе в казани

казань

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Татарстана организуют летний отдых для детей и педагогов казанской школы, где произошла стрельба, рассказал глава региона Рустам Минниханов."Мы в летний период планируем организовать полный отдых и для детей, и для педагогов", - сказал Минниханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Как отметил глава Татарстана, похороны организованы в соответствии с пожеланиями родителей, с соблюдением всех необходимых обрядов. "Мы активно во всех этих вопросах принимали участие", - сказал Минниханов.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732082481.html

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стрельба в школе в казани, казань, общество