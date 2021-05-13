https://ria.ru/20210513/oruzhie-1732059980.html
Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
Человек, получивший право на владение оружием, должен регулярно проверяться у психолога и психиатра, а в случае выявления алкоголизма или наркомании у него... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T03:16
2021-05-13T03:16
2021-05-13T03:16
россия
виталий милонов
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Человек, получивший право на владение оружием, должен регулярно проверяться у психолога и психиатра, а в случае выявления алкоголизма или наркомании у него необходимо отзывать лицензию, заявил РИА Новости член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.Ранее комитет ГД по безопасности поддержал законопроект об обороте оружия после ЧП в Казани.Помимо регулярного освидетельствования у психиатра человек, владеющий оружием, должен так же регулярно проверяться "на наркотики", отметил депутат.Также, по мнению Милонова, не следует давать разрешение на оружие "18-летним пацанам", как это сейчас установлено."Ему оно просто не надо - зачем ему нужно оружие? У него в голове еще дурь. И оружие ему эту дурь не выбивает, а наоборот... Самооборона? Пусть баллончик перцовый купит и ходит себе спокойно. Если говорить про охоту - даже охотничье оружие требует некой ответственности. С другой стороны, а что у нас, все охотники, что ли? Большинство этих так называемых охотников никогда в жизни на охоте не были, и правильно делали. Потому что если бы они все пошли на охоту, они всех зверей бы поубивали, и себя бы заодно", - сказал депутат.Милонов полагает, что 21 год - это минимальный возраст для выдачи разрешений на оружие. Вместе с тем, убежден он, право на хранение оружия должно оставаться у обычных граждан. Но это право нужно "защищать - тем, чтобы предлагать меры, чтобы таким образом отделить этих негодяев и убийц от обычных, нормальных людей, которые никогда в жизни не будут использовать оружие против мирных людей".Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обвиняемый решением суда арестован на два месяца. В среду устроившего стрельбу Ильназа Галявиева арестовали.
https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731827575.html
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россия, виталий милонов, общество
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Человек, получивший право на владение оружием, должен регулярно проверяться у психолога и психиатра, а в случае выявления алкоголизма или наркомании у него необходимо отзывать лицензию, заявил РИА Новости член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов
.
Ранее комитет ГД
по безопасности поддержал законопроект об обороте оружия после ЧП в Казани
.
"Конечно же, должны быть жестче требования. Обязательно - личное собеседование с психологом, психиатром - личный визит, и не в какую-то частную контору, а к "официальному" психиатру, который будет подписываться, что он проверил, что человек вроде бы как нормальный. И потом - регулярные визиты. Потому что, вы знаете, человек за пять лет с ума сойти может 33 раза. А так он когда-то пришел, взял справку из ПНД - и всё, и замечательно, он "здоровый", - сказал Милонов.
Помимо регулярного освидетельствования у психиатра человек, владеющий оружием, должен так же регулярно проверяться "на наркотики", отметил депутат.
"Любое наличие запрещенных веществ в крови человека - признаки того, что он употреблял хоть какие-то наркотики - всё. Это красный цвет - лицензия моментально отнимается. Лицензия на оружие и наркотические вещества несовместимы. Точно так же, как психиатр должен будет выписывать такую "черную метку" тем людям, у которых диагностирует хронический алкоголизм. Потому что хронический алкоголизм и оружие тоже до добра не доводят", - сказал собеседник агентства.
Также, по мнению Милонова, не следует давать разрешение на оружие "18-летним пацанам", как это сейчас установлено.
"Ему оно просто не надо - зачем ему нужно оружие? У него в голове еще дурь. И оружие ему эту дурь не выбивает, а наоборот... Самооборона? Пусть баллончик перцовый купит и ходит себе спокойно. Если говорить про охоту - даже охотничье оружие требует некой ответственности. С другой стороны, а что у нас, все охотники, что ли? Большинство этих так называемых охотников никогда в жизни на охоте не были, и правильно делали. Потому что если бы они все пошли на охоту, они всех зверей бы поубивали, и себя бы заодно", - сказал депутат.
Милонов полагает, что 21 год - это минимальный возраст для выдачи разрешений на оружие. Вместе с тем, убежден он, право на хранение оружия должно оставаться у обычных граждан. Но это право нужно "защищать - тем, чтобы предлагать меры, чтобы таким образом отделить этих негодяев и убийц от обычных, нормальных людей, которые никогда в жизни не будут использовать оружие против мирных людей".
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов
заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК
возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обвиняемый решением суда арестован на два месяца. В среду устроившего стрельбу Ильназа Галявиева арестовали.