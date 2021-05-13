https://ria.ru/20210513/organizatsii-1732059680.html

ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям

ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям

Реальную пользу от деятельности общественных организаций видят более трети (38%) россиян, при этом 62% уверены, что работа общественных организаций повышает... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T03:10

2021-05-13T03:10

2021-05-13T03:10

россия

"общественные мнения"

вциом

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Реальную пользу от деятельности общественных организаций видят более трети (38%) россиян, при этом 62% уверены, что работа общественных организаций повышает уровень доверия между людьми, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По мнению 38% россиян, общественные организации приносят реальную пользу, при этом 13% полагают, что они практически не приносят пользы, 49% ничего об этом не знают.Как говорится в исследовании, 85% считают, что государству следует помогать волонтерам, активистам общественных движений и некоммерческих организаций. Обратного мнения придерживаются 8% россиян.При этом респонденты заявили, что участвуют в благотворительности. Так, за последние четыре-пять лет каждый четвертый (24%) передавал вещи и игрушки в детские дома или дома престарелых, каждый пятый (21%) вносил деньги на счет людям, нуждающимся в помощи, 16% давали милостыню, 15% вносили деньги на счета благотворительных организаций, 7% участвовали в волонтерской работе, а 6% — в благотворительных акциях.Указано, что наиболее активно благотворительностью занимаются россияне 25-34 лет и 35-44 лет, а также с высшим и неполным высшим образованием.По сравнению с 2019 годом доля россиян, которые не принимали участие в благотворительной/волонтерской деятельности, выросла на 20 процентных пунктов: с 20 до 40.По мнению 62% россиян, работа общественных организаций повышает уровень доверия между людьми, противоположного мнения придерживаются 6%, а 15% считают, что общественные организации не влияют на доверие между людьми."Практически три четверти наших соотечественников (72%) считают, что контроль граждан и их объединений за выполнением органами власти своих обязанностей и обязательств необходимо усилить, 16% думают, что этого не нужно делать. Чаще других эту идею поддерживают граждане в возрасте 60 лет и старше (82%) и россияне с высшим либо неполным высшим образованием (77%)", - говорится в результатах опроса.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201027/natspolitika-1581765546.html

https://ria.ru/20200731/1575243609.html

https://ria.ru/20200625/1573467767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "общественные мнения", вциом, общество