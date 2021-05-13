https://ria.ru/20210513/operatsii-1732143932.html

Мурашко рассказал об операциях у детей, пострадавших в Казани

Мурашко рассказал об операциях у детей, пострадавших в Казани

В тяжелом состоянии остаются три ребенка, пострадавшие при стрельбе в Казани, двое из них - в крайне тяжелом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:53

2021-05-13T14:53

2021-05-13T15:20

стрельба в школе в казани

михаил мурашко

москва

казань

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В тяжелом состоянии остаются три ребенка, пострадавшие при стрельбе в Казани, двое из них - в крайне тяжелом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Президент спросил главу Минздрава, сколько пострадавших при стрельбе в Казани остаются в тяжелом состоянии."Двое детей требуют тщательного нашего большого внимания, они остаются пока в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес вмешательство хорошо, его состояние не внушает опасений", - добавил он."Трое детей наиболее тяжелых были прооперированы вчера вечером и сегодня в Москве. Манипуляции хирургические мы продолжаем, этого требует ситуация", - сказал он на совещании с членами правительства при президенте РФ.Министр напомнил, что наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник Москвы."Остальные дети получают плановую терапию в клиниках, состояние их не вызывает опасения. Сегодня 15 детей, находившихся в городе Казани, получают терапию, один ребенок выписан в удовлетворительном состоянии. Все дети, находящиеся в детских больницах, сегодня стабилизированы. Один ребенок утром был переведен в общую палату, и также отмечается положительная динамика в его самочувствии", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."Реабилитация начата уже, начиная с первых суток, подключены были и психиатры, психологи, также врачи реабилитологи. Мы планируем после острого периода продолжить реабилитацию в соответствии с диагнозами каждому пациенту", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/spasenie-1732146061.html

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стрельба в школе в казани, михаил мурашко, москва, казань, происшествия