https://ria.ru/20210513/opeka-1731988492.html

Сироты в помощь: как дети из интернатов сохраняют жизнь в деревнях

Сироты в помощь: как дети из интернатов сохраняют жизнь в деревнях

Жители сел берут на воспитание приемных детей, чтобы увеличить количество учеников и не допустить закрытия школ. Первыми опекунами становятся сами учителя. В... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:00

2021-05-13T08:00

2021-05-13T08:03

республика бурятия

можайск

смоленская область

владимирская область

опека и попечительство

российская академия наук

новгородская область

школа

общество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Лина Панченко, Дмитрий Ермаков. Жители сел берут на воспитание приемных детей, чтобы увеличить количество учеников и не допустить закрытия школ. Первыми опекунами становятся сами учителя. В итоге образовательные учреждения превращаются в "градообразующие предприятия". РИА Новости выяснило, что происходит в таких деревнях и поможет ли это спасти их от вымирания."Есть дети, есть и жизнь" В Шапах Смоленской области сейчас около сорока дворов. Есть почта, Дом культуры, школа и детский сад. Деревню уберегли дети из интерната. "В 2007 году встал вопрос о закрытии школы, — рассказывает директор сельского Дома культуры Ольга Дральнова. — Там оставалось семь учеников, включая моего сына. Нужно было спасать ее. Первыми пятерых детей взяли учителя".В семье Дральновых появился семилетний Женя. Сейчас Евгению уже двадцать один. "Да, забот хватало, но я его вырастила. Учится в Можайске, на офицера, — с гордостью говорит Ольга. — Часто звонит: "Здравствуй, моя любимая женщина". Называет меня мамулей".Через четыре года после того, как Женя пришел в семью, Дральновы взяли еще одного ребенка."Сначала Света отказывалась: "Буду маму с бабушкой ждать", — вспоминает Ольга. — Но через несколько дней социальный педагог позвонила: "Приезжайте, девочка согласна". Теперь моя Света уже замужем".После в семью приняли еще четверых. Примеру последовали и другие — в Шапах одновременно жили до пятидесяти детей из интернатов. Это дало деревне второе дыхание. Пока село живетШкольного завуча Екатерину Соловьеву из деревни Броди в Новгородской области соседи называют "матерью-героиней". "Вместе с мужем Виктором, преподавателем, они воспитали около двадцати приемных детей, — рассказывает директор школы Геннадий Чистяков. — А в семью Веры Осиповой, работавшей бухгалтером и поваром, приняли восьмерых".Как и в Шапах, сотрудники спасали учебное заведение от закрытия. В середине нулевых там осталось всего 20 учеников.В Бродях сперва отнеслись к интернатовским настороженно, но позже присмотрелись: не хулиганят, не воруют. В то же время местные поняли, что опекунство — это и доплаты, и льготы, и работа: в кружках, клубе, библиотеке. Многие последовали примеру педагогов. "Число учеников выросло вдвое", — вспоминает Чистяков. Другие школы, даже в более крупных населенных пунктах по соседству, закрыли — дети оттуда ездят в Броди.Похожим образом поступали и в небольших населенных пунктах других регионов — в Якутии, в Саратовской, Брянской, Ленинградской, Владимирской областях. Тенденция началась с закона "Об опеке и попечительстве", принятого в 2008-м. Тогда сняли барьеры, связанные со сбором документов, а также ограничения по жилищным условиям и здоровью родителей.Например, в Бурятии за два года опекунство оформили учителя из двадцати сел. Честно признавались: "Хотим сохранить наши школы". Местные чиновники считали, что мотив неправильный. Но педагоги соответствовали требованиям, предъявляемым к приемным родителям: образованные, с высоким статусом и стабильным доходом, собственным жильем.Детская стратегия Трендом недавно заинтересовались ученые. Эксперты Социологического института РАН в рамках проекта "Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел" провели исследование более чем в тридцати деревенских приемных семьях в нескольких регионах. Они выяснили, что большинство родителей, несмотря на "экономическую" мотивацию, полюбили детей и относились к ним как к родным.Большинство приемных родителей, опрошенных учеными, не видят противоречий. Они уверены, что дают воспитанникам важные навыки, образование, помогают с жильем. Сами же взрослые сохраняют работу и получают дополнительный источник дохода.При этом некоторые жители деревень честно признавались: было тяжелое время, взяли ребенка из-за денег. Однако, по словам исследователей, в таких семьях все складывалось хорошо.Такие семьи, как уточняют в институте, и потом брали приемных детей. Если школу в селе спасти не удавалось, обратно в интернаты сирот не возвращали.Четко по контрактуКрайне редко отношения между взрослыми и детьми четко соответствовали опекунскому договору. Там в том числе прописано, что на содержание ребенка приемные родители должны тратить все, что выделило государство."В контракте не указано, что к детям необходимо относиться как к родным, — поясняет сотрудник Социологического института РАН Николай Карбаинов. — Обозначено лишь, что нужно заботиться: кормить, одевать, представлять их интересы. И если приемные родители придерживались только этих пунктов, возникали конфликты. Дети даже не заправляли постели, не мыли за собой посуду — это ведь тоже контрактом не предусмотрено. А интернатовские свои права хорошо знают".В одном случае приемная мать и вовсе вызвала полицию: контракт закончился, а дети не хотели уходить. Опекуны не помогли им получить жилье, а в интернат возвращаться было страшно. В итоге подростки сняли дом в том же селе, после чего родители сами уехали — боялись поджога.Исследователи сделали вывод: экономика усыновления не работает без любви. И те, у кого для опекунства был исключительно корыстный мотив, "прогорели".Впрочем, эксперты убеждены — на опеке много и не заработаешь. Основатель благотворительного фонда "Чужих детей не бывает" Виктор Пахомов тоже отмечает, что вложения приемной семье нужны немалые."Не думаю, что большинство случаев опеки лишены альтруизма, — говорит он. — Да, нередко в селах детей привлекают к труду по хозяйству. Но это реалии жизни".Специалисты отмечают — такой тренд не бесконечен. В деревнях нужны не только школы, но и рабочие места. Дети из интернатов, вырастая, уезжают в город. Например, в Бродях за последние десять лет жителей стало в несколько раз меньше.

https://ria.ru/20200808/1575503550.html

https://ria.ru/20200612/1572807556.html

https://ria.ru/20201101/keramika-1582272255.html

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можайск

смоленская область

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новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, можайск, смоленская область, владимирская область, опека и попечительство, российская академия наук, новгородская область, школа, общество