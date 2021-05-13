https://ria.ru/20210513/opeka-1731988492.html
Сироты в помощь: как дети из интернатов сохраняют жизнь в деревнях
Сироты в помощь: как дети из интернатов сохраняют жизнь в деревнях
Жители сел берут на воспитание приемных детей, чтобы увеличить количество учеников и не допустить закрытия школ. Первыми опекунами становятся сами учителя. В... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:00
2021-05-13T08:00
2021-05-13T08:03
республика бурятия
можайск
смоленская область
владимирская область
опека и попечительство
российская академия наук
новгородская область
школа
общество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Лина Панченко, Дмитрий Ермаков. Жители сел берут на воспитание приемных детей, чтобы увеличить количество учеников и не допустить закрытия школ. Первыми опекунами становятся сами учителя. В итоге образовательные учреждения превращаются в "градообразующие предприятия". РИА Новости выяснило, что происходит в таких деревнях и поможет ли это спасти их от вымирания."Есть дети, есть и жизнь" В Шапах Смоленской области сейчас около сорока дворов. Есть почта, Дом культуры, школа и детский сад. Деревню уберегли дети из интерната. "В 2007 году встал вопрос о закрытии школы, — рассказывает директор сельского Дома культуры Ольга Дральнова. — Там оставалось семь учеников, включая моего сына. Нужно было спасать ее. Первыми пятерых детей взяли учителя".В семье Дральновых появился семилетний Женя. Сейчас Евгению уже двадцать один. "Да, забот хватало, но я его вырастила. Учится в Можайске, на офицера, — с гордостью говорит Ольга. — Часто звонит: "Здравствуй, моя любимая женщина". Называет меня мамулей".Через четыре года после того, как Женя пришел в семью, Дральновы взяли еще одного ребенка."Сначала Света отказывалась: "Буду маму с бабушкой ждать", — вспоминает Ольга. — Но через несколько дней социальный педагог позвонила: "Приезжайте, девочка согласна". Теперь моя Света уже замужем".После в семью приняли еще четверых. Примеру последовали и другие — в Шапах одновременно жили до пятидесяти детей из интернатов. Это дало деревне второе дыхание. Пока село живетШкольного завуча Екатерину Соловьеву из деревни Броди в Новгородской области соседи называют "матерью-героиней". "Вместе с мужем Виктором, преподавателем, они воспитали около двадцати приемных детей, — рассказывает директор школы Геннадий Чистяков. — А в семью Веры Осиповой, работавшей бухгалтером и поваром, приняли восьмерых".Как и в Шапах, сотрудники спасали учебное заведение от закрытия. В середине нулевых там осталось всего 20 учеников.В Бродях сперва отнеслись к интернатовским настороженно, но позже присмотрелись: не хулиганят, не воруют. В то же время местные поняли, что опекунство — это и доплаты, и льготы, и работа: в кружках, клубе, библиотеке. Многие последовали примеру педагогов. "Число учеников выросло вдвое", — вспоминает Чистяков. Другие школы, даже в более крупных населенных пунктах по соседству, закрыли — дети оттуда ездят в Броди.Похожим образом поступали и в небольших населенных пунктах других регионов — в Якутии, в Саратовской, Брянской, Ленинградской, Владимирской областях. Тенденция началась с закона "Об опеке и попечительстве", принятого в 2008-м. Тогда сняли барьеры, связанные со сбором документов, а также ограничения по жилищным условиям и здоровью родителей.Например, в Бурятии за два года опекунство оформили учителя из двадцати сел. Честно признавались: "Хотим сохранить наши школы". Местные чиновники считали, что мотив неправильный. Но педагоги соответствовали требованиям, предъявляемым к приемным родителям: образованные, с высоким статусом и стабильным доходом, собственным жильем.Детская стратегия Трендом недавно заинтересовались ученые. Эксперты Социологического института РАН в рамках проекта "Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел" провели исследование более чем в тридцати деревенских приемных семьях в нескольких регионах. Они выяснили, что большинство родителей, несмотря на "экономическую" мотивацию, полюбили детей и относились к ним как к родным.Большинство приемных родителей, опрошенных учеными, не видят противоречий. Они уверены, что дают воспитанникам важные навыки, образование, помогают с жильем. Сами же взрослые сохраняют работу и получают дополнительный источник дохода.При этом некоторые жители деревень честно признавались: было тяжелое время, взяли ребенка из-за денег. Однако, по словам исследователей, в таких семьях все складывалось хорошо.Такие семьи, как уточняют в институте, и потом брали приемных детей. Если школу в селе спасти не удавалось, обратно в интернаты сирот не возвращали.Четко по контрактуКрайне редко отношения между взрослыми и детьми четко соответствовали опекунскому договору. Там в том числе прописано, что на содержание ребенка приемные родители должны тратить все, что выделило государство."В контракте не указано, что к детям необходимо относиться как к родным, — поясняет сотрудник Социологического института РАН Николай Карбаинов. — Обозначено лишь, что нужно заботиться: кормить, одевать, представлять их интересы. И если приемные родители придерживались только этих пунктов, возникали конфликты. Дети даже не заправляли постели, не мыли за собой посуду — это ведь тоже контрактом не предусмотрено. А интернатовские свои права хорошо знают".В одном случае приемная мать и вовсе вызвала полицию: контракт закончился, а дети не хотели уходить. Опекуны не помогли им получить жилье, а в интернат возвращаться было страшно. В итоге подростки сняли дом в том же селе, после чего родители сами уехали — боялись поджога.Исследователи сделали вывод: экономика усыновления не работает без любви. И те, у кого для опекунства был исключительно корыстный мотив, "прогорели".Впрочем, эксперты убеждены — на опеке много и не заработаешь. Основатель благотворительного фонда "Чужих детей не бывает" Виктор Пахомов тоже отмечает, что вложения приемной семье нужны немалые."Не думаю, что большинство случаев опеки лишены альтруизма, — говорит он. — Да, нередко в селах детей привлекают к труду по хозяйству. Но это реалии жизни".Специалисты отмечают — такой тренд не бесконечен. В деревнях нужны не только школы, но и рабочие места. Дети из интернатов, вырастая, уезжают в город. Например, в Бродях за последние десять лет жителей стало в несколько раз меньше.
https://ria.ru/20200808/1575503550.html
https://ria.ru/20200612/1572807556.html
https://ria.ru/20201101/keramika-1582272255.html
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можайск
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республика бурятия, можайск, смоленская область, владимирская область, опека и попечительство, российская академия наук, новгородская область, школа, общество
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Лина Панченко, Дмитрий Ермаков. Жители сел берут на воспитание приемных детей, чтобы увеличить количество учеников и не допустить закрытия школ. Первыми опекунами становятся сами учителя. В итоге образовательные учреждения превращаются в "градообразующие предприятия". РИА Новости выяснило, что происходит в таких деревнях и поможет ли это спасти их от вымирания.
"Есть дети, есть и жизнь"
В Шапах Смоленской области
сейчас около сорока дворов. Есть почта, Дом культуры, школа и детский сад. Деревню уберегли дети из интерната.
"В 2007 году встал вопрос о закрытии школы, — рассказывает директор сельского Дома культуры Ольга Дральнова. — Там оставалось семь учеников, включая моего сына. Нужно было спасать ее. Первыми пятерых детей взяли учителя".
В семье Дральновых появился семилетний Женя.
"Мы искали первоклассников, — вспоминает Ольга. — Предложили посмотреть одного. Смышленый оказался и так же картавит, как я. У Женьки были проблемы со здоровьем. Но он так запал мне в душу, что, кого бы ни предлагали, я твердила: "Мне нужен только этот мальчик".
Сейчас Евгению уже двадцать один.
"Да, забот хватало, но я его вырастила. Учится в Можайске
, на офицера, — с гордостью говорит Ольга. — Часто звонит: "Здравствуй, моя любимая женщина". Называет меня мамулей".
Через четыре года после того, как Женя пришел в семью, Дральновы взяли еще одного ребенка.
"Сначала Света отказывалась: "Буду маму с бабушкой ждать", — вспоминает Ольга. — Но через несколько дней социальный педагог позвонила: "Приезжайте, девочка согласна". Теперь моя Света уже замужем".
После в семью приняли еще четверых.
Примеру последовали и другие — в Шапах одновременно жили до пятидесяти детей из интернатов. Это дало деревне второе дыхание.
"Сейчас в школе из тридцати трех учеников — деревенских всего трое, — продолжает Дральнова. — У меня в кружках художественной самодеятельности двадцать два человека. И все приемные. И вы посмотрели бы, как они выступают! Когда всех на Новый год забрали в лагерь, Шапы словно вымерли. Есть дети — есть и жизнь".
Пока село живет
Школьного завуча Екатерину Соловьеву из деревни Броди в Новгородской области
соседи называют "матерью-героиней".
"Вместе с мужем Виктором, преподавателем, они воспитали около двадцати приемных детей, — рассказывает директор школы Геннадий Чистяков. — А в семью Веры Осиповой, работавшей бухгалтером и поваром, приняли восьмерых".
Как и в Шапах, сотрудники спасали учебное заведение от закрытия. В середине нулевых там осталось всего 20 учеников.
В Бродях сперва отнеслись к интернатовским настороженно, но позже присмотрелись: не хулиганят, не воруют. В то же время местные поняли, что опекунство — это и доплаты, и льготы, и работа: в кружках, клубе, библиотеке. Многие последовали примеру педагогов.
"Число учеников выросло вдвое", — вспоминает Чистяков.
Другие школы, даже в более крупных населенных пунктах по соседству, закрыли — дети оттуда ездят в Броди.
"Пока село живет, — резюмирует директор. — Сохранили коллектив из двенадцати учителей, а это зарплата для людей. Всего в Бродях около тридцати рабочих мест. Остальные жители ездят в город".
Похожим образом поступали и в небольших населенных пунктах других регионов — в Якутии, в Саратовской, Брянской, Ленинградской, Владимирской областях
.
Тенденция началась с закона "Об опеке и попечительстве", принятого в 2008-м. Тогда сняли барьеры, связанные со сбором документов, а также ограничения по жилищным условиям и здоровью родителей.
Например, в Бурятии за два года опекунство оформили учителя из двадцати сел. Честно признавались: "Хотим сохранить наши школы". Местные чиновники считали, что мотив неправильный. Но педагоги соответствовали требованиям, предъявляемым к приемным родителям: образованные, с высоким статусом и стабильным доходом, собственным жильем.
Детская стратегия
Трендом недавно заинтересовались ученые. Эксперты Социологического института РАН
в рамках проекта "Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел" провели исследование более чем в тридцати деревенских приемных семьях в нескольких регионах.
Они выяснили, что большинство родителей, несмотря на "экономическую" мотивацию, полюбили детей и относились к ним как к родным.
"Мы проверили, чем все-таки руководствовались жители сел, — поясняет руководитель проекта Вера Галиндабаева. — Было две гипотезы. Либо детей берут ради пособий и рабочей силы в хозяйстве, либо из альтруистических соображений".
Большинство приемных родителей, опрошенных учеными, не видят противоречий. Они уверены, что дают воспитанникам важные навыки, образование, помогают с жильем. Сами же взрослые сохраняют работу и получают дополнительный источник дохода.
При этом некоторые жители деревень честно признавались: было тяжелое время, взяли ребенка из-за денег. Однако, по словам исследователей, в таких семьях все складывалось хорошо.
"Даже повзрослев и уехав от родителей, воспитанники каждый день звонят, рассказывают, как прошел день, — отмечает Галиндабаева. — А те отправляют им в город продукты с огородов".
Такие семьи, как уточняют в институте, и потом брали приемных детей. Если школу в селе спасти не удавалось, обратно в интернаты сирот не возвращали.
Четко по контракту
Крайне редко отношения между взрослыми и детьми четко соответствовали опекунскому договору. Там в том числе прописано, что на содержание ребенка приемные родители должны тратить все, что выделило государство.
"В контракте не указано, что к детям необходимо относиться как к родным, — поясняет сотрудник Социологического института РАН Николай Карбаинов. — Обозначено лишь, что нужно заботиться: кормить, одевать, представлять их интересы. И если приемные родители придерживались только этих пунктов, возникали конфликты. Дети даже не заправляли постели, не мыли за собой посуду — это ведь тоже контрактом не предусмотрено. А интернатовские свои права хорошо знают".
В одном случае приемная мать и вовсе вызвала полицию: контракт закончился, а дети не хотели уходить. Опекуны не помогли им получить жилье, а в интернат возвращаться было страшно. В итоге подростки сняли дом в том же селе, после чего родители сами уехали — боялись поджога.
Исследователи сделали вывод: экономика усыновления не работает без любви. И те, у кого для опекунства был исключительно корыстный мотив, "прогорели".
Впрочем, эксперты убеждены — на опеке много и не заработаешь.
"Речь идет о сумме (выделяемой государством на содержание. — Прим. ред.) чуть выше МРОТ. В российских реалиях это не сопоставимо с запросами детей и подростков", — говорит Елена Альшанская, руководитель фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам".
Основатель благотворительного фонда "Чужих детей не бывает" Виктор Пахомов тоже отмечает, что вложения приемной семье нужны немалые.
"Не думаю, что большинство случаев опеки лишены альтруизма, — говорит он. — Да, нередко в селах детей привлекают к труду по хозяйству. Но это реалии жизни".
Специалисты отмечают — такой тренд не бесконечен. В деревнях нужны не только школы, но и рабочие места. Дети из интернатов, вырастая, уезжают в город. Например, в Бродях за последние десять лет жителей стало в несколько раз меньше.