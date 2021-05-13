https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html
В Петербурге ограбили ветерана под предлогом поздравления с 9 Мая
В Петербурге ограбили ветерана под предлогом поздравления с 9 Мая
Двух наркоманов задержали за ограбление 99-летнего ветерана в Петербурге, которые пришли к нему под предлогом поздравить с Днем Победы, сообщила региональная... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:39
2021-05-13T09:39
2021-05-13T11:07
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Двух наркоманов задержали за ограбление 99-летнего ветерана в Петербурге, которые пришли к нему под предлогом поздравить с Днем Победы, сообщила региональная полиция.Инцидент произошел 9 мая в Василеостровском районе. К пенсионеру постучался знакомый сантехник, услугами которого он уже пользовался и с которым у него сложились дружеские отношения. Вместе со слесарем был его приятель."Ветеран побоялся впускать малознакомых мужчин и вышел к ним на лестницу. Тогда один из них сорвал цепочку с крестиком с его шеи, после чего оба мужчины скрылись", — говорится в релизе.Ущерб составил сто тысяч рублей. Вскоре подозреваемых задержали: ими оказались местные жители 18 и 26 лет: старший из них уже был судим за кражу, однако он действительно работает сантехником. По данным полиции, оба злоупотребляют наркотиками. Украденную цепочку уже вернули ее владельцу.Возбуждено уголовное дело о грабеже.
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РИА Новости
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РИА Новости
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости.
Двух наркоманов задержали за ограбление 99-летнего ветерана в Петербурге
, которые пришли к нему под предлогом поздравить с Днем Победы
, сообщила региональная полиция.
Инцидент произошел 9 мая в Василеостровском районе. К пенсионеру постучался знакомый сантехник, услугами которого он уже пользовался и с которым у него сложились дружеские отношения. Вместе со слесарем был его приятель.
"Ветеран побоялся впускать малознакомых мужчин и вышел к ним на лестницу. Тогда один из них сорвал цепочку с крестиком с его шеи, после чего оба мужчины скрылись", — говорится в релизе.
Ущерб составил сто тысяч рублей. Вскоре подозреваемых задержали: ими оказались местные жители 18 и 26 лет: старший из них уже был судим за кражу, однако он действительно работает сантехником. По данным полиции, оба злоупотребляют наркотиками. Украденную цепочку уже вернули ее владельцу.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.