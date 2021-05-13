https://ria.ru/20210513/obrazovanie-1732160413.html

В Минпросвещения оценили влияние пандемии на систему образования

В Минпросвещения оценили влияние пандемии на систему образования

Благодаря соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса, удалось избежать перехода школ на дистанционное обучение, заявил... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:50

2021-05-13T15:50

2021-05-13T16:12

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сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Благодаря соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса, удалось избежать перехода школ на дистанционное обучение, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Хотел бы сперва подвести итоги учебного года. В целом для системы образования он был непростым, из-за последствий пандемии пришлось вносить коррективы в организацию образовательного процесса, как в школах, так и в колледжах, принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить работу детских садов", - сказал Кравцов, выступая в четверг на совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства."Мы старались оперативно реагировать на ситуацию, в целом весь учебный год вся система образования действовала в очном формате, если закрывались отдельные школы, то вынужденно, временно и ненадолго. Никакого перехода на дистанционное обучение не случилось. Этому способствовало общее и строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Нашим приоритетом - и вы неоднократно об этом Владимир Владимирович, говорили, - была и будет традиционная форма освоения знаний", - отметил министр.

https://ria.ru/20210430/obrazovanie-1730665398.html

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