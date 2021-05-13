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В Минпросвещения оценили влияние пандемии на систему образования
В Минпросвещения оценили влияние пандемии на систему образования
Благодаря соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса, удалось избежать перехода школ на дистанционное обучение, заявил... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:50
2021-05-13T16:12
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сн_образование
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирусы
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Благодаря соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса, удалось избежать перехода школ на дистанционное обучение, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Хотел бы сперва подвести итоги учебного года. В целом для системы образования он был непростым, из-за последствий пандемии пришлось вносить коррективы в организацию образовательного процесса, как в школах, так и в колледжах, принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить работу детских садов", - сказал Кравцов, выступая в четверг на совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства."Мы старались оперативно реагировать на ситуацию, в целом весь учебный год вся система образования действовала в очном формате, если закрывались отдельные школы, то вынужденно, временно и ненадолго. Никакого перехода на дистанционное обучение не случилось. Этому способствовало общее и строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Нашим приоритетом - и вы неоднократно об этом Владимир Владимирович, говорили, - была и будет традиционная форма освоения знаний", - отметил министр.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, образование - общество, общество

В Минпросвещения оценили влияние пандемии на систему образования

15:50 13.05.2021 (обновлено: 16:12 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Благодаря соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса, удалось избежать перехода школ на дистанционное обучение, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Хотел бы сперва подвести итоги учебного года. В целом для системы образования он был непростым, из-за последствий пандемии пришлось вносить коррективы в организацию образовательного процесса, как в школах, так и в колледжах, принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить работу детских садов", - сказал Кравцов, выступая в четверг на совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства.
"Мы старались оперативно реагировать на ситуацию, в целом весь учебный год вся система образования действовала в очном формате, если закрывались отдельные школы, то вынужденно, временно и ненадолго. Никакого перехода на дистанционное обучение не случилось. Этому способствовало общее и строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Нашим приоритетом - и вы неоднократно об этом Владимир Владимирович, говорили, - была и будет традиционная форма освоения знаний", - отметил министр.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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