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Мэри Поппинс или монстр: как выбрать няню
Мэри Поппинс или монстр: как выбрать няню
Психическое заболевание можно умело маскировать. Особенно это удается женщинам. Гюльчехра Бобокулова три года жила в семье и ухаживала за 4-летней Настей. Однажды она обезглавила воспитанницу и подожгла дом. Еще одна трагедия произошла в Тюмени, когда 23-летняя няня похитила и убила в лесу пятимесячного ребенка.
2021-05-13T10:24
2021-05-13T10:24
2021-05-13T10:24
психика
дети
убийство
видео
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Обе женщины были признаны невменяемыми и отправлены на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с усиленным наблюдением. Из него нельзя выписаться, оттуда только переводят в менее строгие психиатрические клиники. Нанести вред могут и вменяемые психопаты. Некоторые специально идут работать с людьми, чтобы отомстить. Если человек в детстве подвергался насилию, он сам становится источником агрессии. Чтобы избавиться от этой тяги, психологи рекомендуют проработать травму с профессионалом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мэри Поппинс или монстр: как выбрать няню
Психическое заболевание можно умело маскировать. Особенно это удается женщинам. Гюльчехра Бобокулова три года жила в семье и ухаживала за 4-летней Настей. Однажды она обезглавила воспитанницу и подожгла дом. Еще одна трагедия произошла в Тюмени, когда 23-летняя няня похитила и убила в лесу пятимесячного ребенка. Обе женщины были признаны невменяемыми и отправлены на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с усиленным наблюдением. Из него нельзя выписаться, оттуда только переводят в менее строгие психиатрические клиники. Нанести вред могут и вменяемые психопаты. Некоторые специально идут работать с людьми, чтобы отомстить. Если человек в детстве подвергался насилию, он сам становится источником агрессии. Чтобы избавиться от этой тяги, психологи рекомендуют проработать травму с профессионалом.
2021-05-13T10:24
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PT5M35S
РИА Новости
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видео, психика, дети, убийство, видео
Мэри Поппинс или монстр: как выбрать няню
Психическое заболевание можно умело маскировать. Особенно это удается женщинам. Гюльчехра Бобокулова три года жила в семье и ухаживала за 4-летней Настей. Однажды она обезглавила воспитанницу и подожгла дом. Еще одна трагедия произошла в Тюмени, когда 23-летняя няня похитила и убила в лесу пятимесячного ребенка.
2021-05-13T10:24
true
PT5M35S
Мэри Поппинс или монстр: как выбрать няню
Психическое заболевание можно умело маскировать. Особенно это удается женщинам. Гюльчехра Бобокулова три года жила в семье и ухаживала за 4-летней Настей. Однажды она обезглавила воспитанницу и подожгла дом. Еще одна трагедия произошла в Тюмени, когда 23-летняя няня похитила и убила в лесу пятимесячного ребенка.