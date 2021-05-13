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Мэри Поппинс или монстр: как выбрать няню

Мэри Поппинс или монстр: как выбрать няню

Психическое заболевание можно умело маскировать. Особенно это удается женщинам. Гюльчехра Бобокулова три года жила в семье и ухаживала за 4-летней Настей. Однажды она обезглавила воспитанницу и подожгла дом. Еще одна трагедия произошла в Тюмени, когда 23-летняя няня похитила и убила в лесу пятимесячного ребенка.

2021-05-13T10:24

2021-05-13T10:24

2021-05-13T10:24

психика

дети

убийство

видео

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Обе женщины были признаны невменяемыми и отправлены на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с усиленным наблюдением. Из него нельзя выписаться, оттуда только переводят в менее строгие психиатрические клиники. Нанести вред могут и вменяемые психопаты. Некоторые специально идут работать с людьми, чтобы отомстить. Если человек в детстве подвергался насилию, он сам становится источником агрессии. Чтобы избавиться от этой тяги, психологи рекомендуют проработать травму с профессионалом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мэри Поппинс или монстр: как выбрать няню Психическое заболевание можно умело маскировать. Особенно это удается женщинам. Гюльчехра Бобокулова три года жила в семье и ухаживала за 4-летней Настей. Однажды она обезглавила воспитанницу и подожгла дом. Еще одна трагедия произошла в Тюмени, когда 23-летняя няня похитила и убила в лесу пятимесячного ребенка. Обе женщины были признаны невменяемыми и отправлены на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с усиленным наблюдением. Из него нельзя выписаться, оттуда только переводят в менее строгие психиатрические клиники. Нанести вред могут и вменяемые психопаты. Некоторые специально идут работать с людьми, чтобы отомстить. Если человек в детстве подвергался насилию, он сам становится источником агрессии. Чтобы избавиться от этой тяги, психологи рекомендуют проработать травму с профессионалом. 2021-05-13T10:24 true PT5M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, психика, дети, убийство, видео