https://ria.ru/20210513/muzey-1732078078.html

Николай Дроздов и Юлия Савичева сняли ролики для TikTok о Русском музее

Николай Дроздов и Юлия Савичева сняли ролики для TikTok о Русском музее

Платформа для видеороликов TikTok запустила акцию, в рамках которой о российских музеях будут рассказывать "с новой стороны", первым проектом станет... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:19

2021-05-13T10:19

2021-05-13T10:26

культура

зара (зарифа мгоян)

марина кравец

россия

tiktok

версаль

юлия савичева

русский музей

николай дроздов

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Платформа для видеороликов TikTok запустила акцию, в рамках которой о российских музеях будут рассказывать "с новой стороны", первым проектом станет сотрудничество с Русским музеем, об экспонатах которого в коротких видео расскажут ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов, певицы Юлия Савичева, Зара, IOWA и другие, сообщила пресс-служба платформы."TikTok вместе с главными российскими музеями запускает масштабную кампанию #МузейныйТикТок, которая начнется с интерактивного проекта в Русском музее. Специальный видеогид от TikTok позволит посетителям музея в Санкт-Петербурге узнать про самые интересные произведения искусства в полюбившемся формате коротких роликов. Видеоролики для маршрута сняли такие российские знаменитости, как Николай Дроздов, Ксения Дукалис, Тимур Родригез и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.Для наиболее известных произведений из коллекции Русского музея были подготовлены видеогиды, их можно будет посмотреть, отсканировав QR-коды, расположенные рядом с экспонатами. На видео об экспонатах расскажут известные музыканты, блогеры и актеры, среди которых Дроздов, Дукалис, а также Юлия Савичева, Марина Кравец, Зара, IOWA и другие.В пятницу, 14 мая, на платформе также будет дан старт серии экскурсий в формате интерактивной игры "Путешествие по Русскому музею", популярные пользователи платформы Артем Марьин, коллектив Piterville, солист группы "Марсель" Степан Ледков и другие в прямом эфире будут проходить квест, отвечая на вопросы гидов и следуя по специальному маршруту музея, в то время как пользователи будут помогать им, оставляя комментарии.Проект #МузейныйТикТок, в котором примут участие крупнейшие музейные комплексы России, продлится до октября 2021 года, за это время "TikTok не только покажет классические музеи с новой стороны, но и поможет им найти новую аудиторию", отметили в пресс-службе."Также к 18 мая, международному дню музеев, TikTok запускает глобальную инициативу #MuseumMoment. В этот день на платформе будет проходить непрерывный LIVE марафон с экскурсиями из самых известных галерей по всему миру. В инициативе примут участие 23 музея из 12 стран, среди которых музей Прадо в Испании, дворец Версаль и музей Орсе во Франции, галерея Уффици в Италии, Метрополитен-музей в США и другие", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210304/vystavka-1599883538.html

https://ria.ru/20210428/innovatsiya-1730297334.html

россия

версаль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зара (зарифа мгоян), марина кравец, россия, tiktok, версаль, юлия савичева, русский музей, николай дроздов, сша