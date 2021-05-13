Николай Дроздов и Юлия Савичева сняли ролики для TikTok о Русском музее
10:19 13.05.2021 (обновлено: 10:26 13.05.2021)
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПредседатель правления Международного экологического движения "Живая Планета", телеведущий программы Николай Дроздов на премьере анимационного фильма "Зверополис" в кинотеатре "Москва"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Платформа для видеороликов TikTok запустила акцию, в рамках которой о российских музеях будут рассказывать "с новой стороны", первым проектом станет сотрудничество с Русским музеем, об экспонатах которого в коротких видео расскажут ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов, певицы Юлия Савичева, Зара, IOWA и другие, сообщила пресс-служба платформы.
"TikTok вместе с главными российскими музеями запускает масштабную кампанию #МузейныйТикТок, которая начнется с интерактивного проекта в Русском музее. Специальный видеогид от TikTok позволит посетителям музея в Санкт-Петербурге узнать про самые интересные произведения искусства в полюбившемся формате коротких роликов. Видеоролики для маршрута сняли такие российские знаменитости, как Николай Дроздов, Ксения Дукалис, Тимур Родригез и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.
Для наиболее известных произведений из коллекции Русского музея были подготовлены видеогиды, их можно будет посмотреть, отсканировав QR-коды, расположенные рядом с экспонатами. На видео об экспонатах расскажут известные музыканты, блогеры и актеры, среди которых Дроздов, Дукалис, а также Юлия Савичева, Марина Кравец, Зара, IOWA и другие.
В пятницу, 14 мая, на платформе также будет дан старт серии экскурсий в формате интерактивной игры "Путешествие по Русскому музею", популярные пользователи платформы Артем Марьин, коллектив Piterville, солист группы "Марсель" Степан Ледков и другие в прямом эфире будут проходить квест, отвечая на вопросы гидов и следуя по специальному маршруту музея, в то время как пользователи будут помогать им, оставляя комментарии.
Проект #МузейныйТикТок, в котором примут участие крупнейшие музейные комплексы России, продлится до октября 2021 года, за это время "TikTok не только покажет классические музеи с новой стороны, но и поможет им найти новую аудиторию", отметили в пресс-службе.
"Также к 18 мая, международному дню музеев, TikTok запускает глобальную инициативу #MuseumMoment. В этот день на платформе будет проходить непрерывный LIVE марафон с экскурсиями из самых известных галерей по всему миру. В инициативе примут участие 23 музея из 12 стран, среди которых музей Прадо в Испании, дворец Версаль и музей Орсе во Франции, галерея Уффици в Италии, Метрополитен-музей в США и другие", - рассказали в пресс-службе.