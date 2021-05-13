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Израиль объявил мобилизацию девяти тысяч резервистов

Израиль объявил мобилизацию девяти тысяч резервистов

Министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию в срочном порядке еще девяти тысяч резервистов на фоне эскалации конфликта с палестинцами. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T19:34

2021-05-13T19:34

2021-05-13T20:03

бени ганц

исламский джихад

армия обороны израиля

сектор газа

хамас

израиль

минобороны израиля

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию в срочном порядке еще девяти тысяч резервистов на фоне эскалации конфликта с палестинцами.Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, такое решение связано "с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности".До этого армия обороны Израиля уже призвала пять тысяч резервистов, а стражи порядка мобилизовали восемь рот резервистов пограничной полиции.Накануне Ганц отмечал, что Тель-Авив продолжит наносить удары по объектам палестинских группировок до наступления полной тишины. Кроме того, пресс-секретарь армии обороны Йонатан Конрику сообщил о готовящейся наземной операции в секторе Газа.Как подчеркнул премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия.В понедельник вечером ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 87 человек.Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.

https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html

сектор газа

израиль

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бени ганц, исламский джихад, армия обороны израиля, сектор газа, хамас, израиль, минобороны израиля, в мире