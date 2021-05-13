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https://ria.ru/20210513/minnikhanov-1732157827.html
Минниханов призвал стабилизировать состояние учителей после ЧП в Казани
Минниханов призвал стабилизировать состояние учителей после ЧП в Казани
Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что нужно стабилизировать психологическое состояние педагогического состава казанской школы, где произошла стрельба. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:39
2021-05-13T15:39
россия
светлана петренко
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
владимир путин
казань
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что нужно стабилизировать психологическое состояние педагогического состава казанской школы, где произошла стрельба."Отдельная задача на сегодня - стабилизировать состояние педагогического коллектива, учителя школы сделали все возможное для спасения жизни ребят. Я очень благодарен вам за то, что вы отдельно этот вопрос поставили. Мы в свою очередь тоже сделаем всё, чтобы их поддержать", сказал Минниханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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РИА Новости
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Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
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россия, светлана петренко, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, казань, происшествия

Минниханов призвал стабилизировать состояние учителей после ЧП в Казани

15:39 13.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что нужно стабилизировать психологическое состояние педагогического состава казанской школы, где произошла стрельба.
"Отдельная задача на сегодня - стабилизировать состояние педагогического коллектива, учителя школы сделали все возможное для спасения жизни ребят. Я очень благодарен вам за то, что вы отдельно этот вопрос поставили. Мы в свою очередь тоже сделаем всё, чтобы их поддержать", сказал Минниханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.
СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
 
РоссияСветлана ПетренкоЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановВладимир ПутинКазаньПроисшествия
 
 
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