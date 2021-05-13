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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210513/minnikhanov-1732089713.html
Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась
Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась
Трагедия в казанской гимназии №175, где погибли семеро детей и двое взрослых, ещё больше сплотит жителей Татарстана, республика сделает всё, чтобы подобное... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:13
2021-05-13T17:43
республика татарстан
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Трагедия в казанской гимназии №175, где погибли семеро детей и двое взрослых, ещё больше сплотит жителей Татарстана, республика сделает всё, чтобы подобное никогда не повторилось, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в обращении к татарстанцам по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам.Четверг, 13 мая – день начала Ураза-байрам, является в Татарстане выходным днём. Традиционно в этот день совершаются массовые молитвы в мечетях."К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Убеждён, что эта трагедия ещё больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - говорится в обращении Минниханова, опубликованном его пресс-службой.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/tsvety-1732086899.html
https://ria.ru/20210513/sostoyanie-1732068145.html
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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия

Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась

11:13 13.05.2021 (обновлено: 17:43 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов проводит внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов проводит внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Трагедия в казанской гимназии №175, где погибли семеро детей и двое взрослых, ещё больше сплотит жителей Татарстана, республика сделает всё, чтобы подобное никогда не повторилось, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в обращении к татарстанцам по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам.
Четверг, 13 мая – день начала Ураза-байрам, является в Татарстане выходным днём. Традиционно в этот день совершаются массовые молитвы в мечетях.
Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 10:59
Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
"К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Убеждён, что эта трагедия ещё больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - говорится в обращении Минниханова, опубликованном его пресс-службой.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Республиканская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Республика ТатарстанСтрельба в школе в КазаниРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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