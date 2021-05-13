Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:13 13.05.2021 (обновлено: 17:43 13.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов проводит внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Казани
КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Трагедия в казанской гимназии №175, где погибли семеро детей и двое взрослых, ещё больше сплотит жителей Татарстана, республика сделает всё, чтобы подобное никогда не повторилось, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в обращении к татарстанцам по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам.
Четверг, 13 мая – день начала Ураза-байрам, является в Татарстане выходным днём. Традиционно в этот день совершаются массовые молитвы в мечетях.
"К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Убеждён, что эта трагедия ещё больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - говорится в обращении Минниханова, опубликованном его пресс-службой.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.