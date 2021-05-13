https://ria.ru/20210513/minnikhanov-1732089713.html

Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась

Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась

Трагедия в казанской гимназии №175, где погибли семеро детей и двое взрослых, ещё больше сплотит жителей Татарстана, республика сделает всё, чтобы подобное... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:13

2021-05-13T11:13

2021-05-13T17:43

республика татарстан

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Трагедия в казанской гимназии №175, где погибли семеро детей и двое взрослых, ещё больше сплотит жителей Татарстана, республика сделает всё, чтобы подобное никогда не повторилось, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в обращении к татарстанцам по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам.Четверг, 13 мая – день начала Ураза-байрам, является в Татарстане выходным днём. Традиционно в этот день совершаются массовые молитвы в мечетях."К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Убеждён, что эта трагедия ещё больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - говорится в обращении Минниханова, опубликованном его пресс-службой.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/tsvety-1732086899.html

https://ria.ru/20210513/sostoyanie-1732068145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия