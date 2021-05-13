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Участок салатовой ветки московского метро откроют досрочно
Участок салатовой ветки московского метро откроют досрочно
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, закрытый для проходки тоннеля Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров на десять дней раньше – 14 мая,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:16
2021-05-13T12:16
городское хозяйство москвы
центр организации дорожного движения (цодд)
метро
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, закрытый для проходки тоннеля Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров на десять дней раньше – 14 мая, сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".По его словам, за это время на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, в том числе сделали косметический ремонт, отремонтировали путь, промыли облицовку вестибюлей.Данный участок метро был закрыт с 1 мая, планировалось, что он не будет работать до 23 мая.Как отметили в столичном департаменте транспорта, строители смогли закончить работы раньше срока, все технологии и меры безопасности при этом были соблюдены.Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, ситуацию в постоянном режиме контролировали из единого диспетчерского центра и ситуационного центра ЦОДД. "А в районе закрытых станций почти тысяча наших сотрудников помогали пассажирам сориентироваться и выбрать нужный автобус", - сообщил Ликсутов.
https://realty.ria.ru/20210511/sobyanin-1731772885.html
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городское хозяйство москвы, центр организации дорожного движения (цодд), метро, сергей собянин, москва, общество

Участок салатовой ветки московского метро откроют досрочно

12:16 13.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗапуск движения на участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции "Лефортово" до "Электрозаводская"
Запуск движения на участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции Лефортово до Электрозаводская - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, закрытый для проходки тоннеля Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров на десять дней раньше – 14 мая, сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок салатовой линии мосметро между станциями "Дубровка" и "Волжская". Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией "Печатники", - написал мэр.
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По его словам, за это время на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, в том числе сделали косметический ремонт, отремонтировали путь, промыли облицовку вестибюлей.
Данный участок метро был закрыт с 1 мая, планировалось, что он не будет работать до 23 мая.
Как отметили в столичном департаменте транспорта, строители смогли закончить работы раньше срока, все технологии и меры безопасности при этом были соблюдены.
"На дорогах основные ограничения также снимут уже 14 мая, а к 16 мая – восстановят оставшиеся схемы движения", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
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Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, ситуацию в постоянном режиме контролировали из единого диспетчерского центра и ситуационного центра ЦОДД. "А в районе закрытых станций почти тысяча наших сотрудников помогали пассажирам сориентироваться и выбрать нужный автобус", - сообщил Ликсутов.
 
Городское хозяйство МосквыЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МетроСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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