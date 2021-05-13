https://ria.ru/20210513/metro-1732102702.html

Участок салатовой ветки московского метро откроют досрочно

Участок салатовой ветки московского метро откроют досрочно

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, закрытый для проходки тоннеля Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров на десять дней раньше – 14 мая,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:16

2021-05-13T12:16

2021-05-13T12:16

городское хозяйство москвы

центр организации дорожного движения (цодд)

метро

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, закрытый для проходки тоннеля Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров на десять дней раньше – 14 мая, сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".По его словам, за это время на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, в том числе сделали косметический ремонт, отремонтировали путь, промыли облицовку вестибюлей.Данный участок метро был закрыт с 1 мая, планировалось, что он не будет работать до 23 мая.Как отметили в столичном департаменте транспорта, строители смогли закончить работы раньше срока, все технологии и меры безопасности при этом были соблюдены.Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, ситуацию в постоянном режиме контролировали из единого диспетчерского центра и ситуационного центра ЦОДД. "А в районе закрытых станций почти тысяча наших сотрудников помогали пассажирам сориентироваться и выбрать нужный автобус", - сообщил Ликсутов.

https://realty.ria.ru/20210511/sobyanin-1731772885.html

https://realty.ria.ru/20210215/metro-1597530370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, центр организации дорожного движения (цодд), метро, сергей собянин, москва, общество