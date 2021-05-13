Участок салатовой ветки московского метро откроют досрочно
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗапуск движения на участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции "Лефортово" до "Электрозаводская"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, закрытый для проходки тоннеля Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров на десять дней раньше – 14 мая, сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок салатовой линии мосметро между станциями "Дубровка" и "Волжская". Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией "Печатники", - написал мэр.
По его словам, за это время на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, в том числе сделали косметический ремонт, отремонтировали путь, промыли облицовку вестибюлей.
Данный участок метро был закрыт с 1 мая, планировалось, что он не будет работать до 23 мая.
Как отметили в столичном департаменте транспорта, строители смогли закончить работы раньше срока, все технологии и меры безопасности при этом были соблюдены.
"На дорогах основные ограничения также снимут уже 14 мая, а к 16 мая – восстановят оставшиеся схемы движения", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, ситуацию в постоянном режиме контролировали из единого диспетчерского центра и ситуационного центра ЦОДД. "А в районе закрытых станций почти тысяча наших сотрудников помогали пассажирам сориентироваться и выбрать нужный автобус", - сообщил Ликсутов.