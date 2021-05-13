https://ria.ru/20210513/makeeva-1732122919.html

Пользователи неоднозначно отреагировали на фото Макеевой из больницы

Пользователи неоднозначно отреагировали на фото Макеевой из больницы

Актриса Анастасия Макеева разместила в Instagram снимок из больничной палаты, чем озадачила многих пользователей. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T19:13

2021-05-13T19:13

2021-05-13T19:13

хибла герзмава

анна семенович

шоубиз

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знаменитости

звезды

анастасия макеева

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева разместила в Instagram снимок из больничной палаты, чем озадачила многих пользователей.Макеева не раскрыла причину госпитализации. Однако на вопрос, что с ней случилось, который задала оперная певица Хибла Герзмава, актриса ответила: "Все хорошо". Поддержали Анастасию и другие знаменитости.Несмотря на многочисленные слова поддержки со стороны поклонников и коллег, у некоторых пользователей (вероятно, после разразившегося недавно громкого скандала из-за многодетного возлюбленного актрисы Романа) эта публикация вызвала иную реакцию.Актриса на негативные комментарии пока не отреагировала, но за нее заступились поклонники, которые призвали игнорировать недоброжелателей.

https://ria.ru/20210423/syabitova-1729597138.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хибла герзмава, анна семенович, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия макеева