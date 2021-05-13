Пользователи неоднозначно отреагировали на фото Макеевой из больницы
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева разместила в Instagram снимок из больничной палаты, чем озадачила многих пользователей.
"Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А еще со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня. И пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждет меня в коридоре. Люблю тебя", — написала артистка.
Макеева не раскрыла причину госпитализации. Однако на вопрос, что с ней случилось, который задала оперная певица Хибла Герзмава, актриса ответила: "Все хорошо". Поддержали Анастасию и другие знаменитости.
"Дорогая, выздоравливай", — написала певица Анна Семенович; "Здоровья, родная", — пожелала телеведущая и актриса Эвелина Бледанс.
Несмотря на многочисленные слова поддержки со стороны поклонников и коллег, у некоторых пользователей (вероятно, после разразившегося недавно громкого скандала из-за многодетного возлюбленного актрисы Романа) эта публикация вызвала иную реакцию.
"Что за мода в последнее время? Топалов, Тодоренко, Бузова? Странно. Выздоровления вам, конечно", "От наркоза люди в косметике не отходят. Видимо, не все так плохо", "Анастасия, вера — это соблюдение заповедей. К вам это отношения не имеет", "Крестик зачем всем показывать то?", "Наверное, ЭКО делала", — высказались хейтеры.
Актриса на негативные комментарии пока не отреагировала, но за нее заступились поклонники, которые призвали игнорировать недоброжелателей.