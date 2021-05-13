https://ria.ru/20210513/lnr-1732054092.html

Глава ЛНР: республика может дать Киеву отпор, которого он не ожидает

Глава ЛНР: республика может дать Киеву отпор, которого он не ожидает

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики может дать украинским силовикам отпор, которого Киев не ожидает, заявил журналистам глава ЛНР РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T00:32

2021-05-13T00:32

2021-05-13T10:25

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики может дать украинским силовикам отпор, которого Киев не ожидает, заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее глава ЛНР заявлял, что Народная милиция ЛНР может выполнять задачи любой сложности."На сегодняшний день наша Народная милиция – это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены. Мы на сегодняшний день готовы дать врагу отпор, которого он в принципе не ожидает. Поэтому за будущее нашей республики в военном отношении я абсолютно спокоен", - заявил Пасечник.Глава ЛНР отметил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе на данный момент продолжает оставаться стабильно напряженной."На сегодняшний день на фронте остается все также стабильно напряженно. Продолжаются обстрелы наших территорий… Но сказать, что эскалация в военном отношении еще более и более накаляется, наверное, будет не очень правильно", - пояснил Пасечник.

https://ria.ru/20210512/pasechnik-1731885946.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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"Это будет сырьевой придаток" – Пасечник о том, зачем Западу нужна Украина Украина нужна Западу только как сырьевой придаток и скоро не будет принадлежать самим украинцам, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. 2021-05-13T00:32 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире