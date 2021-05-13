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Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону обострение ситуации на азербайджано-армянской границе,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T18:59
2021-05-13T18:59
ара айвазян
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сергей лавров
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону обострение ситуации на азербайджано-армянской границе, сообщил МИД РФ.Ранее минобороны Армении сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.В ходе разговора стороны также отметили важность решения всех подобных инцидентов исключительно политико-дипломатическими методами.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210513/armeniya-1732181487.html
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ара айвазян, джейхун байрамов, россия, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире

Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

18:59 13.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров в Баку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров в Баку - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону обострение ситуации на азербайджано-армянской границе, сообщил МИД РФ.
Ранее минобороны Армении сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
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"В связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе с российской стороны, как и ранее в ходе телефонного разговора Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном, была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе разговора стороны также отметили важность решения всех подобных инцидентов исключительно политико-дипломатическими методами.
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Ара АйвазянДжейхун БайрамовРоссияСергей ЛавровАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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