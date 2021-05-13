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В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
Замглавы офиса президента Украины, главный сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк рассказал в интервью изданию LB.ua, почему юмористы шоу "Квартал 95" не... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T01:22
2021-05-13T01:22
2021-05-13T10:13
студия "квартал 95"
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины, главный сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк рассказал в интервью изданию LB.ua, почему юмористы шоу "Квартал 95" не шутят о президенте страны Владимире Зеленском.По его словам, после избрания Зеленского на пост артистам стало сложнее в плане творчества."Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать. Это была сатира. И теперь ее стало меньше", — заявил Костюк.Замглавы офиса отметил, что сегодня на Украине актеры "Квартала" воспринимаются "близкими друзьями" Зеленского, что, по его мнению, "в каких-то вещах" составляет для них дискомфорт.При этом Костюк добавил, что артистов шоу не просят высмеивать пикеты противников Зеленского у его офиса, указав, что "они сами" принимают такие решения.Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Зеленский, который является основателем студии, вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.Ранее офис Зеленского сообщил, что глава государства не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала "Папик" производства студии "Квартал 95". СТС находится под украинскими санкциями с мая 2020 года, они будут действовать до 2023 года. Информация о показе сериала на российском телеканале вызвала широкий общественный резонанс в соцсетях.
https://ria.ru/20210314/deputat-1601155651.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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студия "квартал 95", владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Замглавы офиса президента Украины
, главный сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк рассказал в интервью изданию LB.ua
, почему юмористы шоу "Квартал 95
" не шутят о президенте страны Владимире Зеленском
.
По его словам, после избрания Зеленского на пост артистам стало сложнее в плане творчества.
"Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать. Это была сатира. И теперь ее стало меньше", — заявил Костюк.
Замглавы офиса отметил, что сегодня на Украине актеры "Квартала" воспринимаются "близкими друзьями" Зеленского, что, по его мнению, "в каких-то вещах" составляет для них дискомфорт.
При этом Костюк добавил, что артистов шоу не просят высмеивать пикеты противников Зеленского у его офиса, указав, что "они сами" принимают такие решения.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Зеленский, который является основателем студии, вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
Ранее офис Зеленского сообщил, что глава государства не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала "Папик" производства студии "Квартал 95". СТС находится под украинскими санкциями с мая 2020 года, они будут действовать до 2023 года. Информация о показе сериала на российском телеканале вызвала широкий общественный резонанс в соцсетях.