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Наука
https://ria.ru/20210513/kovid-1732168887.html
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 у детей
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 у детей
Масштабное исследование, проведенное в США, показало, что у большинства детей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, проявляться специфические симптомы,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T18:00
2021-05-13T18:00
наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
сша
дети
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Масштабное исследование, проведенное в США, показало, что у большинства детей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, проявляться специфические симптомы, отличные от тех, которые характерны для "взрослого" варианта COVID-19. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.Ранее было известно, что у детей и подростков COVID-19 протекает легче, чем у взрослых. Теперь же ученые выяснили, что и симптомы коронавирусной инфекции у взрослых и детей различные.Американские исследователи под руководством доктора Панкай Арора (Pankaj Arora) из Университета штата Алабамы в Бирмингеме проанализировали ретроспективные данные по 12 306 педиатрическим пациентам с COVID-19, зафиксированным в статистике системы здравоохранения США.Авторы обнаружили, что у большинства детей, включенных в исследование, не проявлялись типичные для взрослых пациентов симптомы — высокая температура, сухой кашель или одышка. У 18,8 процента детей были зарегистрированы лихорадка, недомогание, боли в мышцах или суставах, а также нарушения обоняния или вкуса; 16,5 процента имели респираторные симптомы, включая кашель и одышку; 13,9 процента — желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея; 8,1 процента — дерматологические симптомы — сыпь и шелушение кожи; 4,8 — головные боли.Всего 672 ребенка из включенных в исследование, были госпитализированы. Это 5,5 процента от общего числа обратившихся за медицинской помощью, что значительно меньше, чем среди взрослых пациентов. Из них 118 были направлены в отделения интенсивной терапии, а для 38-и потребовались аппараты ИВЛ. При этом риск госпитализации и интенсивной терапии был одинаковым для мальчиков и девочек. И это еще одно отличие от взрослых пациентов, где количество госпитализированных мужчин больше, чем женщин. Предсказуемо выше оказался процент заболевших среди чернокожих и латиноамериканских детей по сравнению с белыми детьми неиспаноязычного происхождения.Исследователи считают, что клинические особенности протекания COVID-19 у детей и подростков, а также большое количество бессимптомных случаев в этой возрастной группе, требуют разработки особой процедуры скрининга в школах и других детских учреждениях для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Авторы отмечают, что в связи с нечеткостью симптомов или их отсутствием в настоящее время только тестирование позволяет достоверно диагностировать коронавирус у детей и подростков, которые сами часто не болеют, но переносят вирус. Без такого тестирования, по мнению ученых, вряд ли удастся быстро остановить пандемию.
https://ria.ru/20210511/kovid-1731803216.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша, дети

Ученые рассказали, как распознать COVID-19 у детей

18:00 13.05.2021
 
© предоставлено волонтерами Благотворительного фонда «Подари жизнь» Волонтеры благотворительного фонда "Подари жизнь" с детьми
Волонтеры благотворительного фонда Подари жизнь с детьми - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© предоставлено волонтерами Благотворительного фонда «Подари жизнь»
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Масштабное исследование, проведенное в США, показало, что у большинства детей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, проявляться специфические симптомы, отличные от тех, которые характерны для "взрослого" варианта COVID-19. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.
Ранее было известно, что у детей и подростков COVID-19 протекает легче, чем у взрослых. Теперь же ученые выяснили, что и симптомы коронавирусной инфекции у взрослых и детей различные.
Американские исследователи под руководством доктора Панкай Арора (Pankaj Arora) из Университета штата Алабамы в Бирмингеме проанализировали ретроспективные данные по 12 306 педиатрическим пациентам с COVID-19, зафиксированным в статистике системы здравоохранения США.
Авторы обнаружили, что у большинства детей, включенных в исследование, не проявлялись типичные для взрослых пациентов симптомы — высокая температура, сухой кашель или одышка. У 18,8 процента детей были зарегистрированы лихорадка, недомогание, боли в мышцах или суставах, а также нарушения обоняния или вкуса; 16,5 процента имели респираторные симптомы, включая кашель и одышку; 13,9 процента — желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея; 8,1 процента — дерматологические симптомы — сыпь и шелушение кожи; 4,8 — головные боли.
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Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз
Всего 672 ребенка из включенных в исследование, были госпитализированы. Это 5,5 процента от общего числа обратившихся за медицинской помощью, что значительно меньше, чем среди взрослых пациентов. Из них 118 были направлены в отделения интенсивной терапии, а для 38-и потребовались аппараты ИВЛ.
При этом риск госпитализации и интенсивной терапии был одинаковым для мальчиков и девочек. И это еще одно отличие от взрослых пациентов, где количество госпитализированных мужчин больше, чем женщин. Предсказуемо выше оказался процент заболевших среди чернокожих и латиноамериканских детей по сравнению с белыми детьми неиспаноязычного происхождения.
Исследователи считают, что клинические особенности протекания COVID-19 у детей и подростков, а также большое количество бессимптомных случаев в этой возрастной группе, требуют разработки особой процедуры скрининга в школах и других детских учреждениях для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Авторы отмечают, что в связи с нечеткостью симптомов или их отсутствием в настоящее время только тестирование позволяет достоверно диагностировать коронавирус у детей и подростков, которые сами часто не болеют, но переносят вирус. Без такого тестирования, по мнению ученых, вряд ли удастся быстро остановить пандемию.
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