https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732091064.html

В Москве выявили 2787 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2787 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 2787, Санкт-Петербурге - 741, Подмосковье - 643, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:19

2021-05-13T11:19

2021-05-13T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 2787, Санкт-Петербурге - 741, Подмосковье - 643, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2787, 2. Санкт-Петербург 741, 3. Московская область 643", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по 5, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по 1.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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