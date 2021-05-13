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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732091064.html
В Москве выявили 2787 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2787 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 2787, Санкт-Петербурге - 741, Подмосковье - 643, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:19
2021-05-13T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 2787, Санкт-Петербурге - 741, Подмосковье - 643, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2787, 2. Санкт-Петербург 741, 3. Московская область 643", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по 5, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили 2787 новых случаев заражения коронавирусом

11:19 13.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 2787, Санкт-Петербурге - 741, Подмосковье - 643, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 2787, 2. Санкт-Петербург 741, 3. Московская область 643", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по 5, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по 1.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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