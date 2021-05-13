Пашинян поручил министрам начать консультации в ОДКБ по ситуации в Сюнике
18:44 13.05.2021 (обновлено: 20:45 13.05.2021)
ЕРЕВАН, 13 мая — РИА Новости. И. о. премьера Армении Никол Пашинян получил главам МИД и Минобороны, а также секретарю Совета безопасности начать процесс консультаций в рамках ОДКБ из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном.
Накануне Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Ереван считает этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. В ведомстве заявили, что азербайджанские войска перешли государственную границу.
"Сложившаяся ситуация полностью соответствует второму абзацу статьи второй Договора о коллективной безопасности", — сказал Пашинян на заседании Совбеза Армении.
Согласно этому положению, при возникновения угрозы безопасности и суверенитету одного или нескольких государств-участников организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, должна начать совместные консультации для координации своих позиций, а также выработать и принять меры по для устранения угрозы.
В связи с этим он поручил исполняющим обязанности глав МИД и Минобороны, а также секретарю Совета безопасности принять соответствующие меры.
После этого и.о. министра иностранных дел Ара Айвазян встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Они обсудили возможные действия организации. Айвазян назвал недопустимыми попытки посягательства на территории Армении.
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они отвечают за бесперебойное движение на участке дороги Горис — Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис — Капан, который проходит через проблематичные территории. Перед размещением российских пограничников Ереван и Баку уточнили дислокацию временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошел ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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