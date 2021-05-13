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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210513/konferentsiya-1732089600.html
На 5-й конференции по коммерции в Хэнане заключили сделки на $2,9 млрд
На 5-й конференции по коммерции в Хэнане заключили сделки на $2,9 млрд
В ходе 5-й Всемирной конференции по трансграничной электронной коммерции в провинции Хэнань (Центральный Китай), ориентированной на проекты в области... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:13
2021-05-13T11:13
россия-китай: главное
китай
технологии
в мире
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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В ходе 5-й Всемирной конференции по трансграничной электронной коммерции в провинции Хэнань (Центральный Китай), ориентированной на проекты в области строительства технопарков, логистики, подготовки кадров, трансграничной торговли были заключены сделки на сумму 18,6 миллиарда юаней (около 2,9 миллиарда долларов).Конференция открылась 10 мая в городе Чжэнчжоу. 5-я Всемирная конференция по трансграничной электронной коммерции проходит в онлайновом и традиционном оффлайновом форматах. Лейтмотивом акции является "Глобальные покупки и продажи". В мероприятии приняли участие более 1200 человек, среди которых представители посольств 25 стран в КНР, в том числе и Россия, Польша, Венгрия, Литва, Казахстан, Узбекистан, Бразилия и Иран, ответственные лица ВТО, Всемирной таможенной организации и ряда других международных организаций, а также руководители ведущих китайских и зарубежных гигантов электронной коммерции, таких как Alibaba, Amazon и Google.
https://ria.ru/20210513/kitay-1732088061.html
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китай, технологии, в мире

На 5-й конференции по коммерции в Хэнане заключили сделки на $2,9 млрд

11:13 13.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В ходе 5-й Всемирной конференции по трансграничной электронной коммерции в провинции Хэнань (Центральный Китай), ориентированной на проекты в области строительства технопарков, логистики, подготовки кадров, трансграничной торговли были заключены сделки на сумму 18,6 миллиарда юаней (около 2,9 миллиарда долларов).
Конференция открылась 10 мая в городе Чжэнчжоу.
5-я Всемирная конференция по трансграничной электронной коммерции проходит в онлайновом и традиционном оффлайновом форматах. Лейтмотивом акции является "Глобальные покупки и продажи". В мероприятии приняли участие более 1200 человек, среди которых представители посольств 25 стран в КНР, в том числе и Россия, Польша, Венгрия, Литва, Казахстан, Узбекистан, Бразилия и Иран, ответственные лица ВТО, Всемирной таможенной организации и ряда других международных организаций, а также руководители ведущих китайских и зарубежных гигантов электронной коммерции, таких как Alibaba, Amazon и Google.
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн во время интервью телеканалу TGCOM 24 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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