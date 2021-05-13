https://ria.ru/20210513/konferentsiya-1732089600.html

На 5-й конференции по коммерции в Хэнане заключили сделки на $2,9 млрд

На 5-й конференции по коммерции в Хэнане заключили сделки на $2,9 млрд

В ходе 5-й Всемирной конференции по трансграничной электронной коммерции в провинции Хэнань (Центральный Китай), ориентированной на проекты в области... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:13

2021-05-13T11:13

2021-05-13T11:13

россия-китай: главное

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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В ходе 5-й Всемирной конференции по трансграничной электронной коммерции в провинции Хэнань (Центральный Китай), ориентированной на проекты в области строительства технопарков, логистики, подготовки кадров, трансграничной торговли были заключены сделки на сумму 18,6 миллиарда юаней (около 2,9 миллиарда долларов).Конференция открылась 10 мая в городе Чжэнчжоу. 5-я Всемирная конференция по трансграничной электронной коммерции проходит в онлайновом и традиционном оффлайновом форматах. Лейтмотивом акции является "Глобальные покупки и продажи". В мероприятии приняли участие более 1200 человек, среди которых представители посольств 25 стран в КНР, в том числе и Россия, Польша, Венгрия, Литва, Казахстан, Узбекистан, Бразилия и Иран, ответственные лица ВТО, Всемирной таможенной организации и ряда других международных организаций, а также руководители ведущих китайских и зарубежных гигантов электронной коммерции, таких как Alibaba, Amazon и Google.

https://ria.ru/20210513/kitay-1732088061.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии, в мире