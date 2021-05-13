https://ria.ru/20210513/khamas-1732058061.html

Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС

Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС

Армия Израиля сообщила о нанесении удара по стратегически важным зданиям, принадлежащим ХАМАС, включая главный банк группировки. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T02:00

2021-05-13T02:00

2021-05-13T02:09

хамас

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Армия Израиля сообщила о нанесении удара по стратегически важным зданиям, принадлежащим ХАМАС, включая главный банк группировки.Удар также был нанесён по офисам контрразведки в зданиях службы внутренней безопасности ХАМАС, говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась в понедельник вечером. По израильской территории из палестинского анклава было выпущено более полутора тысяч ракет. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения.Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 56 человек.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.

https://ria.ru/20210513/udar-1732058188.html

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хамас, палестина, израиль, в мире