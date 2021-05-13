Шесть семей погибших в школе в Казани получили по миллиону рублей
16:00 13.05.2021 (обновлено: 17:43 13.05.2021)
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шесть семей погибших в школе в Казани из девяти получили выплаты по миллиону рублей, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"В целях оказания помощи пострадавшим принято решение произвести выплаты из республиканского бюджета - 1 миллион рублей членам семей погибших, 400 тысяч рублей получившие тяжкие или средней тяжести вред здоровью и 200 тысяч рублей - получившие легкий вред здоровью. Шесть семей из девяти, в которых есть погибшие, уже получили выплаты", - сказал Минниханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Также глава Татарстана отметил, что осуществлены единовременные выплаты шестерым, получившим тяжкий вред здоровью.
"Остальные выплаты будут произведены после внесения медицинского заключения о степени тяжести заболевания", - сказал Минниханов.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.