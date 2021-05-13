https://ria.ru/20210513/kazan-1732162105.html

Шесть семей погибших в школе в Казани получили по миллиону рублей

Шесть семей погибших в школе в Казани получили по миллиону рублей

Шесть семей погибших в школе в Казани из девяти получили выплаты по миллиону рублей, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:00

2021-05-13T16:00

2021-05-13T17:43

республика татарстан

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шесть семей погибших в школе в Казани из девяти получили выплаты по миллиону рублей, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.Также глава Татарстана отметил, что осуществлены единовременные выплаты шестерым, получившим тяжкий вред здоровью."Остальные выплаты будут произведены после внесения медицинского заключения о степени тяжести заболевания", - сказал Минниханов.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732142407.html

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казань

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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия