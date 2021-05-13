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Ученицы казанской школы рассказали о нападении
Ученицы казанской школы рассказали о нападении
Ученицы гимназии №175 в Казани рассказали РИА Новости, как напавший стрелял в соседнем классе и как их поддерживали учителя. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:52
2021-05-13T15:52
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Ученицы гимназии №175 в Казани рассказали РИА Новости, как напавший стрелял в соседнем классе и как их поддерживали учителя."Это бы урок английского языка, я отпросилась в туалет, и когда возвращалась обратно, на второй этаж забежала вахтерша и начала кричать, что стреляют. Она закрыла двери межлестничные. В этот момент из моего класса выбегают девочки вместе с учителем, я повторяю слова вахтерши, и мы забегаем в класс, закрываемся. Слышали стрельбу. Учительница беспокоилась о нас и за свой класс, они в столовой дежурили", - рассказала РИА Новости десятиклассница по имени Азалия. По ее словам, при нападении на школу пострадали двое ее друзей из 8 "А" класса."Я только вчера осознала, что произошло, 11 мая я вела себя спокойно, мы с девочками не истерили. А вчера поняла, насколько все ужасно, и плакала весь день", - сказала Азалия.Девятый класс, где учится Айгуль, в момент нападения на школу писал самостоятельную работу по истории. В кабинете, по словам девочки, были учитель и их классный руководитель. Как только по громкоговорителю директор сообщила, что нужно забаррикадироваться, педагоги сразу закрыли дверь на ключ."Через минуту раздался взрыв, мы ушли в дальний угол класса, подальше от двери. И через минуту начались выстрелы, а мы были в соседнем кабинете с тем, где расстреляли детей. Сначала первые выстрелы. Потом он, видимо, перезаряжал, и снова выстрелы. Три подхода он сделал. Учитель говорила, что все будет хорошо, пыталась шутить. Потом за нами пришла полиция, нас вывели. И мы увидели ужас - мы шли по голому бетону, не было плитки, выбиты двери на первом и втором этажах", - вспоминает Айгуль.По словам девочки, ее одноклассники не пострадали, но погиб сын их классного руководителя.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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РИА Новости
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96
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LIVE: Школа в Казани, где произошла стрельба
LIVE: Школа в Казани, где произошла стрельба
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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия

Ученицы казанской школы рассказали о нападении

15:52 13.05.2021
 
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Ученицы гимназии №175 в Казани рассказали РИА Новости, как напавший стрелял в соседнем классе и как их поддерживали учителя.
"Это бы урок английского языка, я отпросилась в туалет, и когда возвращалась обратно, на второй этаж забежала вахтерша и начала кричать, что стреляют. Она закрыла двери межлестничные. В этот момент из моего класса выбегают девочки вместе с учителем, я повторяю слова вахтерши, и мы забегаем в класс, закрываемся. Слышали стрельбу. Учительница беспокоилась о нас и за свой класс, они в столовой дежурили", - рассказала РИА Новости десятиклассница по имени Азалия. По ее словам, при нападении на школу пострадали двое ее друзей из 8 "А" класса.
"Я только вчера осознала, что произошло, 11 мая я вела себя спокойно, мы с девочками не истерили. А вчера поняла, насколько все ужасно, и плакала весь день", - сказала Азалия.
Девятый класс, где учится Айгуль, в момент нападения на школу писал самостоятельную работу по истории. В кабинете, по словам девочки, были учитель и их классный руководитель. Как только по громкоговорителю директор сообщила, что нужно забаррикадироваться, педагоги сразу закрыли дверь на ключ.
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"Через минуту раздался взрыв, мы ушли в дальний угол класса, подальше от двери. И через минуту начались выстрелы, а мы были в соседнем кабинете с тем, где расстреляли детей. Сначала первые выстрелы. Потом он, видимо, перезаряжал, и снова выстрелы. Три подхода он сделал. Учитель говорила, что все будет хорошо, пыталась шутить. Потом за нами пришла полиция, нас вывели. И мы увидели ужас - мы шли по голому бетону, не было плитки, выбиты двери на первом и втором этажах", - вспоминает Айгуль.
По словам девочки, ее одноклассники не пострадали, но погиб сын их классного руководителя.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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