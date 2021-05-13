https://ria.ru/20210513/kazan-1732156030.html
Психологическую помощь после ЧП в Казани получили 145 детей
Психологическую помощь после ЧП в Казани получили 145 детей
После стрельбы в казанской гимназии 145 детей и 89 родителей получили психологическую помощь, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:33
2021-05-13T15:33
2021-05-13T15:33
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
владимир путин
казань
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. После стрельбы в казанской гимназии 145 детей и 89 родителей получили психологическую помощь, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов."Медицинскими социальными службами провели подомовый обход и медицинских обход всех детей, находившихся на тот момент в школе, их было 714. Всем нуждающимся оказана необходимая помощь. 145 детей и 89 родителей получили психологическую помощь. Эта работа продолжается, в ней задействовано 145 психологов республики, и помогают наши коллеги из Москвы", - сказал Минниханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/putin-1732149664.html
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Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
2021-05-13T15:33
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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, казань, происшествия