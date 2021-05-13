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Более 20 миллионов рублей собрали для семей пострадавших в Казани
Более 20 миллионов рублей собрали для семей пострадавших в Казани
Более 20 миллионов рублей собрано в качестве пожертвований для семей погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе, заявил глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:20
2021-05-13T16:30
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
владимир путин
стрельба в школе в казани
россия
казань
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 20 миллионов рублей собрано в качестве пожертвований для семей погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."Процесс, когда жители города по своей инициативе идут сдают кровь - этот процесс тоже продолжается", - сказал Минниханов.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/kazan-1732142407.html
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, стрельба в школе в казани, россия, казань, происшествия

Более 20 миллионов рублей собрали для семей пострадавших в Казани

15:20 13.05.2021 (обновлено: 16:30 13.05.2021)
 
© Fotolia / Syda ProductionsМедицинская операция
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 20 миллионов рублей собрано в качестве пожертвований для семей погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Хотел бы поблагодарить "Красный крест". Совместно со "Сбербанком" выступил с инициативой об открытии счета для пожертвований. Уже собрано более 20 миллионов рублей. Ну и хочу поблагодарить всех наших коллег, компании региона, которые готовы отказать поддержку и, в первую очередь, по санаторно-курортному оздоровлению пострадавших", - сказал Минниханов.
Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 14:49
Путин поручил оказать финансовую поддержку семьям пострадавших в Казани
"Процесс, когда жители города по своей инициативе идут сдают кровь - этот процесс тоже продолжается", - сказал Минниханов.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 16:00Республика Татарстан
Шесть семей погибших в школе в Казани получили по миллиону рублей
 
Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановВладимир ПутинСтрельба в школе в КазаниРоссияКазаньПроисшествия
 
 
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