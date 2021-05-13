https://ria.ru/20210513/kazan-1732153097.html

Более 20 миллионов рублей собрали для семей пострадавших в Казани

Более 20 миллионов рублей собрали для семей пострадавших в Казани

Более 20 миллионов рублей собрано в качестве пожертвований для семей погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе, заявил глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:20

2021-05-13T15:20

2021-05-13T16:30

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

владимир путин

стрельба в школе в казани

россия

казань

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 20 миллионов рублей собрано в качестве пожертвований для семей погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."Процесс, когда жители города по своей инициативе идут сдают кровь - этот процесс тоже продолжается", - сказал Минниханов.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732142407.html

https://ria.ru/20210513/kazan-1732162105.html

россия

казань

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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, стрельба в школе в казани, россия, казань, происшествия