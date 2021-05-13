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Мама одной из учениц школы в Казани рассказала, что дочь не спит по ночам
Мама одной из учениц школы в Казани рассказала, что дочь не спит по ночам
Мама одной из учениц гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, рассказала РИА Новости, что ее дочь не может спать по ночам, а ее одноклассникам... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:48
2021-05-13T14:48
2021-05-13T14:48
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Мама одной из учениц гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, рассказала РИА Новости, что ее дочь не может спать по ночам, а ее одноклассникам потребовалась психологическая помощь."Все дети из класса моей дочери живы-здоровы, их одних из первых вывел из школы ОМОН. Дочь переживает из-за случившегося, но она закрытая девочка, пока не может спать. Некоторые девочки боятся из дома выходить, они обратились к психологу", - рассказала РИА Новости мама девятиклассницы Светлана Милославская.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, омон россии, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия