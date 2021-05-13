https://ria.ru/20210513/kazan-1732140879.html

Путин назвал стрельбу в казанской школе варварством

Путин назвал стрельбу в казанской школе варварством

Президент России Владимир Путин назвал произошедшую во вторник в казанской школе трагедию страшной бедой. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:42

2021-05-13T14:42

2021-05-13T19:44

ильназ галявиев

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

стрельба в школе в казани

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал произошедшую во вторник в казанской школе трагедию страшной бедой."Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии", — сказал он, начиная совещание с членами правительства.Самой главной задачей президент назвал борьбу за спасение жизней тех, кто получил ранения во время стрельбы в школе. Власти используют все возможности российской системы здравоохранения, а том числе ведущие федеральные клиники.Путин подчеркнул, что все пострадавшие семьи получат необходимую поддержку и помощь.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека.Нападавшего задержали. Позднее выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Галявиев признал вину. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html

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"Варварское преступление" – Путин о трагедии в Казани Полное заявление Путина по казанской трагедии. Путин попросил представить предложения о награждении госнаградами учителей из школы в Казани. Путин поручил главе Татарстана "пошире " посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе: работайте с каждой семьей 2021-05-13T14:42 true PT6M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ильназ галявиев, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия, стрельба в школе в казани, владимир путин