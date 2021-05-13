https://ria.ru/20210513/kazan-1732129090.html

Кузнецова попросит наградить педагогов, которые защищали детей в Казани

Кузнецова попросит наградить педагогов, которые защищали детей в Казани

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что будет ходатайствовать о награждении педагогов, которые защищали... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:57

2021-05-13T13:57

2021-05-13T14:27

россия

светлана петренко

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

казань

общество

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что будет ходатайствовать о награждении педагогов, которые защищали детей и помогали при эвакуации в школе в Казани.В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал."А еще от коллег - уполномоченных по правам ребенка в различных регионах России, от нашего института мы будем ходатайствовать о награждении педагогов, которые в тот день защищали детей, помогали в эвакуации, а также о представлении к наградам Эльвиры Игнатьевой и Венеры Айзатовой, кто ценой своей жизни защищал детей. Если бы не они... Именно их фото должны быть в сети интернет, на страницах в СМИ, именно об их смелости и решимости нужно рассказывать", - сказала Кузнецова.

https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html

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россия, светлана петренко, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, общество