Кузнецова попросит наградить педагогов, которые защищали детей в Казани
13:57 13.05.2021 (обновлено: 14:27 13.05.2021)
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что будет ходатайствовать о награждении педагогов, которые защищали детей и помогали при эвакуации в школе в Казани.
В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
"А еще от коллег - уполномоченных по правам ребенка в различных регионах России, от нашего института мы будем ходатайствовать о награждении педагогов, которые в тот день защищали детей, помогали в эвакуации, а также о представлении к наградам Эльвиры Игнатьевой и Венеры Айзатовой, кто ценой своей жизни защищал детей. Если бы не они... Именно их фото должны быть в сети интернет, на страницах в СМИ, именно об их смелости и решимости нужно рассказывать", - сказала Кузнецова.