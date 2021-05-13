Директор школы в Казани рассказала о своих инструкциях в первые минуты ЧП
13:46 13.05.2021 (обновлено: 14:11 13.05.2021)
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани
КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Директор гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, рассказала журналистам, как действовала в первые минуты ЧП.
"Действия были предприняты сразу после первых выстрелов. Кнопка тревожной сигнализации была уже нажата на вахте. Так как школа имеет систему речевого оповещения, было принято решение срочно сделать объявление по всей школе... Дана команда закрыть кабинеты, забаррикадироваться, не открывать никому двери. И разместить детей как можно ниже на полу", - сообщила директор гимназии Амина Валеева.
Она отметила, что оперативно сработала и администрация школы, сотрудники через мессенджеры давали четкие рекомендации учителям.
" Я считаю, что весь педколлектив приложил максимальные усилия, чтобы спасти жизни наших детей", - добавила Валеева.
"На сегодняшний день моя первая задача - стабилизировать работу педагогического коллектива, чтобы выйти к нашим детям и вернуть им спокойную ученическую жизнь", - добавила она.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.