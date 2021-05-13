Директор казанской гимназии рассказала об устроившем стрельбу студенте

КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. К Ильназу Галявиеву, расстрелявшему людей в казанской гимназии № 175, во время учебы претензий не было, сообщила директор школы Амина Валеева."Он обучался до девятого класса, после поступил в колледж... И характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный, обучающийся неплохо ученик", — рассказала она журналистам, добавив, что Галявиев не состоял ни на каком учете.Валеева объяснила, что в гимназии нет охраны, так как из-за перехода на дистанционное обучение в марте 2020 года договор с ЧОП не продлевали. При этом, по ее мнению, во время атаки сотрудники школы действовали оперативно и грамотно.Во вторник 19-летний студент открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. К Ильназу Галявиеву, расстрелявшему людей в казанской гимназии № 175, во время учебы претензий не было, сообщила директор школы Амина Валеева.
"Он обучался до девятого класса, после поступил в колледж... И характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный, обучающийся неплохо ученик", — рассказала она журналистам, добавив, что Галявиев не состоял ни на каком учете.
Валеева объяснила, что в гимназии нет охраны, так как из-за перехода на дистанционное обучение в марте 2020 года договор с ЧОП не продлевали.
При этом, по ее мнению, во время атаки сотрудники школы действовали оперативно и грамотно.
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
10 из 12
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.