https://ria.ru/20210513/kazan-1732122717.html

Директор казанской гимназии рассказала об устроившем стрельбу студенте

Директор казанской гимназии рассказала об устроившем стрельбу студенте

К Ильназу Галявиеву, расстрелявшему людей в казанской гимназии № 175, во время учебы претензий не было, сообщила директор школы Амина Валеева. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:27

2021-05-13T13:27

2021-05-13T20:24

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. К Ильназу Галявиеву, расстрелявшему людей в казанской гимназии № 175, во время учебы претензий не было, сообщила директор школы Амина Валеева."Он обучался до девятого класса, после поступил в колледж... И характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный, обучающийся неплохо ученик", — рассказала она журналистам, добавив, что Галявиев не состоял ни на каком учете.Валеева объяснила, что в гимназии нет охраны, так как из-за перехода на дистанционное обучение в марте 2020 года договор с ЧОП не продлевали. При этом, по ее мнению, во время атаки сотрудники школы действовали оперативно и грамотно.Во вторник 19-летний студент открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20210513/sostoyanie-1732068145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, происшествия, казань