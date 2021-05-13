https://ria.ru/20210513/kazan-1732111227.html

Ученица и ее бабушка рассказали о стрельбе в казанской школе

Ученица и ее бабушка рассказали о стрельбе в казанской школе

Ученица казанской школы Милана, которая в момент стрельбы была в здании, и ее бабушка Наиля рассказали РИА Новости, что происходило на первом этаже гимназии в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:45

2021-05-13T12:45

2021-05-13T13:21

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Ученица казанской школы Милана, которая в момент стрельбы была в здании, и ее бабушка Наиля рассказали РИА Новости, что происходило на первом этаже гимназии в день трагедии."Я была на работе, прочитала SMS в группе пятого класса. Там мамочка написала, что в школе стреляют, она бежит туда. Я думала, что это просто прикол", - вспоминает женщина. Она рассказала, что в этой школе учатся две ее внучки.Женщина, находящаяся на работе на другом конце города, дозвонилась соседке, попросила забрать детей, а сама выехала на место."Я стала звонить соседке, говорю, пожалуйста, найдите наших детей. А потом нам сообщили, что дети находятся в частном секторе за школой, их вывели туда. Там я их уже и забрала", - сказала бабушка Миланы.По ее словам, первые SMS-сообщения о случившемся в группе класса в соцсети появились в 9.40.Как рассказала сама девочка, на момент случившегося она была в столовой. "К нам прибежал учитель биологии и сказал, что нам надо уходить. Потом нас повар вывел через кухню в тот самый частный сектор. Некоторые были ранены, кто-то прыгал с третьего, первого этажа. Моя сестренка прыгала с первого этажа, потому что возле выхода были стекла и нельзя было пройти", - рассказала Милана."Некоторые мои одноклассники остались в классе, они закрылись с учителем там", - добавила девочка.По ее словам, чтобы попасть в здание школы, Ильназ Галявиев "взорвал входную дверь". "Она всегда заперта. Нас, родителей, даже в школу не пускали, когда уроки идут", - сказала она.Как рассказала женщина, вещи ее внучек и портфели до сих пор в школе.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732081671.html

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"Когда услышали взрыв, учитель биологии побежал к нам" – ученица 175-й гимназии Ученица 175-й школы, которая в момент стрельбы была в здании, и ее бабушка рассказали РИА Новости, что происходило на первом этаже гимназии. За кадром она также рассказала РИА Новости, что напавший на школу стучался в класс девочки и говорил: 'Я полиция'. "А мы ему двери не открыли, а учитель сказал: 'Сидите тихо' " 2021-05-13T12:45 true PT1M57S

Стрельба в казанской гимназии: погибли дети 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Трагедия произошла утром 11 мая. В результате нападения девять человек погибли, из них семь детей, более 20 пострадали. Прибывшие к месту происшествия спецслужбы оперативно начали эвакуировать людей из школы. Молодой человек, устроивший стрельбу, задержан. Глава республики Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура. 2021-05-13T12:45 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия