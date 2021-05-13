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https://ria.ru/20210513/kazan-1732098125.html
Касперская оценила возможность вычислить намерения напавшего на школу
Касперская оценила возможность вычислить намерения напавшего на школу
Специалисты не смогли бы вычислить намерения Ильназа Галявиева напасть на казанскую гимназию через социальные сети, заявила президент компании Info Watch... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:55
2021-05-13T12:07
стрельба в школе в казани
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
наталья касперская
рустам минниханов
казань
происшествия
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 мая - РИА Новости. Специалисты не смогли бы вычислить намерения Ильназа Галявиева напасть на казанскую гимназию через социальные сети, заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская на конференции на международном салоне "Комплексная безопасность 2021" в Подмосковье."По профилю (в соцстетях - ред.) мало что можно вычислить. Но очень много что можно вычислить по изображениям, картинкам, которые пользователи либо выкладывают в соцсети, либо перепощивают, что они лайкают, что они постят, чем они интересуются. И по сообщениям можно выяснить… Тут я должна сделать оговорку, все это можно вычислить для такого активного пользователя среднестатистического. Тот, который не соблюдает меры безопасности, бездумно выкладывает все… Нарушителю, который предпринимает какие-то меры по сокрытию себя, конечно, такой широкой спектр из социальной сети вытащить невозможно. Очень такой грустный пример, характерный - позавчерашний расстрел в Казани", - сказала Касперская.Она отметила, что после керченской трагедии 2018 года в России было предотвращено не менее 30 случаев подобных школьных инцидентов.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/kazan-1732082481.html
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РИА Новости
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4.7
96
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Прокурор о психиатрической экспертизе Ильназа Галявиева и сроках ее проведения
Прокурор о психиатрической экспертизе Ильназа Галявиева и сроках ее проведения
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стрельба в школе в казани, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), наталья касперская, рустам минниханов, казань, происшествия

Касперская оценила возможность вычислить намерения напавшего на школу

11:55 13.05.2021 (обновлено: 12:07 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 мая - РИА Новости. Специалисты не смогли бы вычислить намерения Ильназа Галявиева напасть на казанскую гимназию через социальные сети, заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская на конференции на международном салоне "Комплексная безопасность 2021" в Подмосковье.
"По профилю (в соцстетях - ред.) мало что можно вычислить. Но очень много что можно вычислить по изображениям, картинкам, которые пользователи либо выкладывают в соцсети, либо перепощивают, что они лайкают, что они постят, чем они интересуются. И по сообщениям можно выяснить… Тут я должна сделать оговорку, все это можно вычислить для такого активного пользователя среднестатистического. Тот, который не соблюдает меры безопасности, бездумно выкладывает все… Нарушителю, который предпринимает какие-то меры по сокрытию себя, конечно, такой широкой спектр из социальной сети вытащить невозможно. Очень такой грустный пример, характерный - позавчерашний расстрел в Казани", - сказала Касперская.
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 10:43
Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
Она отметила, что после керченской трагедии 2018 года в России было предотвращено не менее 30 случаев подобных школьных инцидентов.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
 
Стрельба в школе в КазаниСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Наталья КасперскаяРустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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