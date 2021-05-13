https://ria.ru/20210513/kazan-1732081671.html

Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе

Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе

Жительница Казани сообщила РИА Новости, что после стрельбы в школе №175 ее внучке-первокласснице понадобилось успокоительное. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:39

2021-05-13T10:39

2021-05-13T10:39

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Жительница Казани сообщила РИА Новости, что после стрельбы в школе №175 ее внучке-первокласснице понадобилось успокоительное.Любовь Ивановна в день стрельбы в школе была на работе - убирала подъезды в доме как раз напротив. Услышала шум, крики, потом приехали скорая, полиция, пожарные. В школе была ее внучка - первоклассница."Учительница с ними была, дверь закрыли. Он стучался к ним, но они тихо сидели. А потом директор по громкой связи объявила, чтобы все сидели в классах, никуда не выходили. Дети слушались, сидели, пока его не поймали. Детей вывели через вход со двора. Внучку отец забрал, она тряслась долго. Пришлось давать успокоительное", - сказала Любовь Ивановна.По ее словам, родные девочки стараются не напоминать ей о том, что случилось, чтобы она быстрее забыла стрельбу в школе.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/sostoyanie-1732068145.html

https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия