https://ria.ru/20210513/kazan-1732081671.html
Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе
Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе
Жительница Казани сообщила РИА Новости, что после стрельбы в школе №175 ее внучке-первокласснице понадобилось успокоительное. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:39
2021-05-13T10:39
2021-05-13T10:39
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Жительница Казани сообщила РИА Новости, что после стрельбы в школе №175 ее внучке-первокласснице понадобилось успокоительное.Любовь Ивановна в день стрельбы в школе была на работе - убирала подъезды в доме как раз напротив. Услышала шум, крики, потом приехали скорая, полиция, пожарные. В школе была ее внучка - первоклассница."Учительница с ними была, дверь закрыли. Он стучался к ним, но они тихо сидели. А потом директор по громкой связи объявила, чтобы все сидели в классах, никуда не выходили. Дети слушались, сидели, пока его не поймали. Детей вывели через вход со двора. Внучку отец забрал, она тряслась долго. Пришлось давать успокоительное", - сказала Любовь Ивановна.По ее словам, родные девочки стараются не напоминать ей о том, что случилось, чтобы она быстрее забыла стрельбу в школе.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/sostoyanie-1732068145.html
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия
КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Жительница Казани сообщила РИА Новости, что после стрельбы в школе №175 ее внучке-первокласснице понадобилось успокоительное.
Любовь Ивановна в день стрельбы в школе была на работе - убирала подъезды в доме как раз напротив. Услышала шум, крики, потом приехали скорая, полиция, пожарные. В школе была ее внучка - первоклассница.
"Учительница с ними была, дверь закрыли. Он стучался к ним, но они тихо сидели. А потом директор по громкой связи объявила, чтобы все сидели в классах, никуда не выходили. Дети слушались, сидели, пока его не поймали. Детей вывели через вход со двора. Внучку отец забрал, она тряслась долго. Пришлось давать успокоительное", - сказала Любовь Ивановна.
По ее словам, родные девочки стараются не напоминать ей о том, что случилось, чтобы она быстрее забыла стрельбу в школе.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани
11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов
заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК
возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко
сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.