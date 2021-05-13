Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/kazan-1732072561.html
Пострадавшие при стрельбе в Казани хорошо перенесли перевозку в Москву
Пострадавшие при стрельбе в Казани хорошо перенесли перевозку в Москву
Восемь человек, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175 и переведённые на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку, сообщила руководитель... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:27
2021-05-13T09:37
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
москва
казань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731976089_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_d1460e2f7f025b3d176fd3dd177d18b7.jpg
КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Восемь человек, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175 и переведённые на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.Всего в больницах Казани находились 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых. По данным минздрава Татарстана, в среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один пострадавший мальчик, получивший сотрясение мозга лёгкой степени и ссадины лица, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана остаются 14 детей."Восемь пациентов, переведенных в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Все они получают лечение в федеральных клиниках. Медики делают все от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан", - сказала Галимова журналистам.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/sostoyanie-1732068145.html
https://ria.ru/20210512/sanatoriy-1731999423.html
россия
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731976089_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9d3b0a8008d214c67ad6c27ce9e5cc53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, москва, казань, общество

Пострадавшие при стрельбе в Казани хорошо перенесли перевозку в Москву

09:27 13.05.2021 (обновлено: 09:37 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Леонов / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Леонов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Восемь человек, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175 и переведённые на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Всего в больницах Казани находились 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых. По данным минздрава Татарстана, в среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один пострадавший мальчик, получивший сотрясение мозга лёгкой степени и ссадины лица, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана остаются 14 детей.
Республиканская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
08:47
Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани
"Восемь пациентов, переведенных в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Все они получают лечение в федеральных клиниках. Медики делают все от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан", - сказала Галимова журналистам.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 17:36
Кузнецова предложила направить пострадавших в Казани детей в санаторий
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияСветлана ПетренкоЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановМоскваКазаньОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
10:47Часть Тайваня осталась без электричества из-за аварии на угольной станции
10:44Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов
10:43Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
10:39Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе
10:33В Израиле задержали десятки человек после беспорядков
10:32Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:26На МКС сломалась американская система получения воды
10:24Мэри Поппинс или монстр: как выбрать няню 5:35
Лента новостейМолния