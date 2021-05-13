Пострадавшие при стрельбе в Казани хорошо перенесли перевозку в Москву
09:27 13.05.2021 (обновлено: 09:37 13.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Леонов / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву
КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Восемь человек, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175 и переведённые на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Всего в больницах Казани находились 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых. По данным минздрава Татарстана, в среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один пострадавший мальчик, получивший сотрясение мозга лёгкой степени и ссадины лица, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана остаются 14 детей.
"Восемь пациентов, переведенных в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Все они получают лечение в федеральных клиниках. Медики делают все от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан", - сказала Галимова журналистам.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.