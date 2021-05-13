https://ria.ru/20210513/katastrofa-1732176852.html
Человечеству предрекли катастрофу из-за одной страны
Человечеству предрекли катастрофу из-за одной страны
Если Китай не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату, человечество ждет катастрофа, предупредил стратегический советник... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:01
2021-05-13T17:01
2021-05-13T17:17
климат
китай
сша
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Если Китай не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату, человечество ждет катастрофа, предупредил стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо. Об этом пишет The Hill.Эксперт по климату напомнил, что США и европейские страны взяли на себя обязательства снизить количество выбросов, что должно в долгосрочной перспективе привести к общему их сокращению во всем мире. Однако всему этому может помешать рост выбросов в Китае, предупредил Бледсо. "Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира", — говорится в статье. Автор обратил внимание на недавнее исследование Rhodium Group, согласно которому в 2019 году общее количество выбросов в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых стран, вместе взятых. По мнению Бледсо, если подобная тенденция сохранится, то человечество может не достигнуть цели Парижского соглашения — углеродной нейтральности к 2050 году. Это, в свою очередь, повысит риск катастрофических климатических изменений. В прошлом году Китай построил в три раза больше угольных электростанций, чем во всем остальном мире, и планирует возвести еще 300, отметил аналитик. При этом он обратил внимание, что Пекин пообещал к 2025 году снизить потребление угля и выбросы. В прошлом году на Китай пришлось 27% мировых выбросов углерода — в два с половиной раза больше, чем у занимающих второе место США. В рамках Парижского соглашения Пекин еще может наращивать выбросы в ближайшее десятилетие, что срывает усилия остального мира по предотвращению климатической катастрофы, заключил Бледсо.
https://ria.ru/20210403/ugroza-1604114714.html
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климат, китай, сша, в мире
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Если Китай
не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату, человечество ждет катастрофа, предупредил стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо. Об этом пишет The Hill
.
Эксперт по климату напомнил, что США
и европейские страны взяли на себя обязательства снизить количество выбросов, что должно в долгосрочной перспективе привести к общему их сокращению во всем мире. Однако всему этому может помешать рост выбросов в Китае, предупредил Бледсо.
"Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира", — говорится в статье.
Автор обратил внимание на недавнее исследование Rhodium Group, согласно которому в 2019 году общее количество выбросов в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых стран, вместе взятых.
По мнению Бледсо, если подобная тенденция сохранится, то человечество может не достигнуть цели Парижского соглашения — углеродной нейтральности к 2050 году. Это, в свою очередь, повысит риск катастрофических климатических изменений.
В прошлом году Китай построил в три раза больше угольных электростанций, чем во всем остальном мире, и планирует возвести еще 300, отметил аналитик. При этом он обратил внимание, что Пекин пообещал к 2025 году снизить потребление угля и выбросы.
В прошлом году на Китай пришлось 27% мировых выбросов углерода — в два с половиной раза больше, чем у занимающих второе место США. В рамках Парижского соглашения Пекин еще может наращивать выбросы в ближайшее десятилетие, что срывает усилия остального мира по предотвращению климатической катастрофы, заключил Бледсо.