https://ria.ru/20210513/izrail-1732181326.html

Военное крыло ХАМАС нанесло удар по израильской газовой платформе в море

Военное крыло ХАМАС нанесло удар по израильской газовой платформе в море

Военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что при помощи боевых дронов нанесло удар по газовой израильской платформе в РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:18

2021-05-13T17:18

2021-05-13T17:19

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

хамас

палестина

восточный иерусалим

израиль

в мире

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КАИР, 13 мая – РИА Новости. Военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что при помощи боевых дронов нанесло удар по газовой израильской платформе в Средиземном море.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Израиль нанес удары по сектору Газа, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". По данным минздрава Палестины, 83 палестинца погибли и 487 пострадали за три дня из-за авиаударов, среди них 17 детей и семь женщин.При этом в четверг утром около 100 тысяч мусульман-палестинцев пришли на праздничную молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме по случаю окончания священного месяца Рамадан. Молящимся удалось провести молитву в главной мечети вопреки попыткам израильских силовиков ограничить доступ к Аль-Акса на фоне столкновений в городе и эскалации ситуации на границе Израиля и сектора Газа.

https://ria.ru/20210513/rakety-1732067099.html

палестина

восточный иерусалим

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире