https://ria.ru/20210513/izrail-1732080428.html
В Израиле задержали десятки человек после беспорядков
В Израиле задержали десятки человек после беспорядков
Десятки человек задержаны в нескольких городах Израиля, в том числе в Лоде, где был объявлен комендантский час, после беспорядков, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:33
2021-05-13T10:33
2021-05-13T10:33
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Десятки человек задержаны в нескольких городах Израиля, в том числе в Лоде, где был объявлен комендантский час, после беспорядков, сообщает пресс-служба полиции."В городе Лоде за ночь полиция задержала 36 подозреваемых в причастности к беспорядкам. В ходе беспорядков был нанесен ущерб транспортным средствам и имуществу", - говорится в сообщении.Также, по данным полиции, в Лоде мужчина еврейского происхождения получил ножевое ранение и был госпитализирован.Беспорядки охватили также Иерусалим, Акко, Хайфу и другие города.Прошлой ночью СМИ сообщили, что десятки представителей еврейской молодёжи устроили марш в городе Бат-Ям и атаковали арабский бизнесы.Днем ранее масштабные беспорядки произошли в городе Лод - городе со значительной долей арабского населения.В Лоде протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. В городе с вечера среды был введён комендантский час, ранее также было объявлено чрезвычайное положение.
https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html
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акко, хайфа, иерусалим, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости.
Десятки человек задержаны в нескольких городах Израиля
, в том числе в Лоде, где был объявлен комендантский час, после беспорядков, сообщает пресс-служба полиции.
"В городе Лоде за ночь полиция задержала 36 подозреваемых в причастности к беспорядкам. В ходе беспорядков был нанесен ущерб транспортным средствам и имуществу", - говорится в сообщении.
Также, по данным полиции, в Лоде мужчина еврейского происхождения получил ножевое ранение и был госпитализирован.
Беспорядки охватили также Иерусалим
, Акко
, Хайфу
и другие города.
Прошлой ночью СМИ сообщили, что десятки представителей еврейской молодёжи устроили марш в городе Бат-Ям и атаковали арабский бизнесы.
Днем ранее масштабные беспорядки произошли в городе Лод - городе со значительной долей арабского населения.
В Лоде протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. В городе с вечера среды был введён комендантский час, ранее также было объявлено чрезвычайное положение.