https://ria.ru/20210513/izrail-1732061992.html

AFP: три страны запросили заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля

AFP: три страны запросили заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля

Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T05:44

2021-05-13T05:44

2021-05-13T08:30

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китай

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в мире

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной, сообщает Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.Уточняется, что предполагаемая открытая встреча будет проходить с участием израильской и палестинской сторон.По данным агентства, на этой неделе СБ ООН уже провел два закрытых заседания в виртуальном формате, посвященных этому вопросу.Ранее источник в организации заявил РИА Новости, что США единственные блокируют принятие в Совбезе заявления по обстановке в зоне палестино-израильского конфликта.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек.

тунис (страна)

китай

норвегия

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израиль

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совет безопасности оон, тунис (страна), китай, норвегия, палестина, израиль, в мире