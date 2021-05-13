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В Израиле арестовали более 370 участников беспорядков
В Израиле арестовали более 370 участников беспорядков
Более 370 участников уличных беспорядков и столкновений с полицией в десятках израильских городов арестованы в ночь на четверг, 36 бойцов пограничной полиции... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T00:46
2021-05-13T00:52
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Более 370 участников уличных беспорядков и столкновений с полицией в десятках израильских городов арестованы в ночь на четверг, 36 бойцов пограничной полиции ранены, сообщил журналистам официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.По словам представителя полиции, подразделения ведомства продолжают действовать в различных районах Израиля. Вечером в среду протесты, переросшие в ожесточенные столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В городе Акко на севере страны местные арабские жители забросали камнями полицейский участок."Участники беспорядков с камнями и железными прутьями атаковали мужчину. Мужчина госпитализирован в критическом состоянии", - рассказал Розенфельд.Десятки представителей еврейской молодежи устроили марш в городе Бат-Ям и атаковали арабские бизнесы, сообщило издание "Гаарец". Мятежники били стекла окон, бросали предметы и выкрикивали расистские лозунги.Ранее в среду масштабные беспорядки произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения. Там протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. В городе с вечера среды введен комендантский час, ранее также было объявлено чрезвычайное положение.Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. Волнения начались сразу в двух районах — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводят выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста. Протестующие бросали в силовиков камни, запускали петарды, из-за чего стражи порядка применили спецсредства для разгона толпы. По данным Красного Полумесяца, были ранены 205 палестинцев, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших сотрудниках.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. К утру 12 мая группировки выпустили по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив также продолжает наносить удары по сектору Газа, сотни человек ранены, с обеих сторон есть жертвы, в том числе женщины и дети.
https://ria.ru/20210512/rebenok-1732036416.html
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израиль, в мире

В Израиле арестовали более 370 участников беспорядков

00:46 13.05.2021 (обновлено: 00:52 13.05.2021)
 
© AP Photo / Ariel SchalitСотрудники правоохранительных органов Израиля во время столкновений с протестующими в Иерусалиме
Сотрудники правоохранительных органов Израиля во время столкновений с протестующими в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Более 370 участников уличных беспорядков и столкновений с полицией в десятках израильских городов арестованы в ночь на четверг, 36 бойцов пограничной полиции ранены, сообщил журналистам официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.
"Пограничная полиция арестовала 374 подозреваемых в причастности к бунтам и беспорядкам по всей стране. Тридцать шесть бойцов пограничной полиции получили легкие ранения, и им была оказана медицинская помощь", - сообщил Розенфельд.
По словам представителя полиции, подразделения ведомства продолжают действовать в различных районах Израиля. Вечером в среду протесты, переросшие в ожесточенные столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В городе Акко на севере страны местные арабские жители забросали камнями полицейский участок.
"Участники беспорядков с камнями и железными прутьями атаковали мужчину. Мужчина госпитализирован в критическом состоянии", - рассказал Розенфельд.
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Ранее в среду масштабные беспорядки произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения. Там протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. В городе с вечера среды введен комендантский час, ранее также было объявлено чрезвычайное положение.
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Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. Волнения начались сразу в двух районах — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводят выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста. Протестующие бросали в силовиков камни, запускали петарды, из-за чего стражи порядка применили спецсредства для разгона толпы. По данным Красного Полумесяца, были ранены 205 палестинцев, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших сотрудниках.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. К утру 12 мая группировки выпустили по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив также продолжает наносить удары по сектору Газа, сотни человек ранены, с обеих сторон есть жертвы, в том числе женщины и дети.
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
 
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