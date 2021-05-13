https://ria.ru/20210513/izrail-1732054855.html

В Израиле арестовали более 370 участников беспорядков

В Израиле арестовали более 370 участников беспорядков

Более 370 участников уличных беспорядков и столкновений с полицией в десятках израильских городов арестованы в ночь на четверг, 36 бойцов пограничной полиции... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T00:46

2021-05-13T00:46

2021-05-13T00:52

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Более 370 участников уличных беспорядков и столкновений с полицией в десятках израильских городов арестованы в ночь на четверг, 36 бойцов пограничной полиции ранены, сообщил журналистам официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.По словам представителя полиции, подразделения ведомства продолжают действовать в различных районах Израиля. Вечером в среду протесты, переросшие в ожесточенные столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В городе Акко на севере страны местные арабские жители забросали камнями полицейский участок."Участники беспорядков с камнями и железными прутьями атаковали мужчину. Мужчина госпитализирован в критическом состоянии", - рассказал Розенфельд.Десятки представителей еврейской молодежи устроили марш в городе Бат-Ям и атаковали арабские бизнесы, сообщило издание "Гаарец". Мятежники били стекла окон, бросали предметы и выкрикивали расистские лозунги.Ранее в среду масштабные беспорядки произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения. Там протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. В городе с вечера среды введен комендантский час, ранее также было объявлено чрезвычайное положение.Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. Волнения начались сразу в двух районах — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводят выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста. Протестующие бросали в силовиков камни, запускали петарды, из-за чего стражи порядка применили спецсредства для разгона толпы. По данным Красного Полумесяца, были ранены 205 палестинцев, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших сотрудниках.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. К утру 12 мая группировки выпустили по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив также продолжает наносить удары по сектору Газа, сотни человек ранены, с обеих сторон есть жертвы, в том числе женщины и дети.

https://ria.ru/20210512/rebenok-1732036416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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