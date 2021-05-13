https://ria.ru/20210513/izrail-1732053624.html

Байден рассказал Нетаньяху о переговорах с рядом стран Ближнего Востока

Байден рассказал Нетаньяху о переговорах с рядом стран Ближнего Востока

Президент США Джо Байден рассказал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о переговорах, которые США ведут с палестинцами и рядом стран Ближнего Востока по... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T00:28

2021-05-13T00:28

2021-05-13T00:28

джо байден

биньямин нетаньяху

палестина

сша

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о переговорах, которые США ведут с палестинцами и рядом стран Ближнего Востока по ситуации в регионе, сообщил Белый дом.Байден также осудил ракетные атаки против Иерусалима и Тель-Авива, поддержал безопасность Израиля и его право защищать себя, "в то же время защищая гражданские лица", уточнил Белый дом.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 56 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/izrail-1732033531.html

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сша

израиль

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джо байден, биньямин нетаньяху, палестина, сша, израиль, в мире