В Армении возбудили дело о нарушении границы азербайджанскими военными
20:33 13.05.2021 (обновлено: 20:52 13.05.2021)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПредполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о "нарушении территориальной целостности", заявив о переходе азербайджанскими военными госграницы в Сюникской области страны, сообщил в четверг представитель генпрокуратуры Гор Абрамян.
Ранее армянское минобороны сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области Армении. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. В четверг армянское минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.
"Учитывая сведения о признаках, совершенных азербайджанскими ВС преступлений, связанных незаконным пересечением госграницы Армении, и действиями, направленными на передачу части территории страны иному государству путем угрозы применения насилия, в гарнизонной военной прокуратуре города Горис возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное пересечение госграницы группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения" и "действия, направленные на нарушение территориальной целостности", - написал Абрамян в Facebook.
В четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что Организация следит за ситуацией на границе Армении и Азербайджана после произошедшего инцидента и примет меры в случае необходимости.