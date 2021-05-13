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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210513/granitsa-1732215098.html
В Армении возбудили дело о нарушении границы азербайджанскими военными
В Армении возбудили дело о нарушении границы азербайджанскими военными
Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о "нарушении территориальной целостности", заявив о переходе азербайджанскими военными госграницы в Сюникской... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:33
2021-05-13T20:52
ара айвазян
россия
сергей лавров
одкб
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о "нарушении территориальной целостности", заявив о переходе азербайджанскими военными госграницы в Сюникской области страны, сообщил в четверг представитель генпрокуратуры Гор Абрамян.Ранее армянское минобороны сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области Армении. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. В четверг армянское минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении."Учитывая сведения о признаках, совершенных азербайджанскими ВС преступлений, связанных незаконным пересечением госграницы Армении, и действиями, направленными на передачу части территории страны иному государству путем угрозы применения насилия, в гарнизонной военной прокуратуре города Горис возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное пересечение госграницы группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения" и "действия, направленные на нарушение территориальной целостности", - написал Абрамян в Facebook.В четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что Организация следит за ситуацией на границе Армении и Азербайджана после произошедшего инцидента и примет меры в случае необходимости.
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ара айвазян, россия, сергей лавров, одкб, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Армении возбудили дело о нарушении границы азербайджанскими военными

20:33 13.05.2021 (обновлено: 20:52 13.05.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПредполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении
Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о "нарушении территориальной целостности", заявив о переходе азербайджанскими военными госграницы в Сюникской области страны, сообщил в четверг представитель генпрокуратуры Гор Абрамян.
Ранее армянское минобороны сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области Армении. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. В четверг армянское минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.
"Учитывая сведения о признаках, совершенных азербайджанскими ВС преступлений, связанных незаконным пересечением госграницы Армении, и действиями, направленными на передачу части территории страны иному государству путем угрозы применения насилия, в гарнизонной военной прокуратуре города Горис возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное пересечение госграницы группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения" и "действия, направленные на нарушение территориальной целостности", - написал Абрамян в Facebook.
В четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что Организация следит за ситуацией на границе Армении и Азербайджана после произошедшего инцидента и примет меры в случае необходимости.
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