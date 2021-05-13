https://ria.ru/20210513/granitsa-1732215098.html

В Армении возбудили дело о нарушении границы азербайджанскими военными

В Армении возбудили дело о нарушении границы азербайджанскими военными

Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о "нарушении территориальной целостности", заявив о переходе азербайджанскими военными госграницы в Сюникской... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T20:33

2021-05-13T20:33

2021-05-13T20:52

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азербайджан

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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о "нарушении территориальной целостности", заявив о переходе азербайджанскими военными госграницы в Сюникской области страны, сообщил в четверг представитель генпрокуратуры Гор Абрамян.Ранее армянское минобороны сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области Армении. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. В четверг армянское минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении."Учитывая сведения о признаках, совершенных азербайджанскими ВС преступлений, связанных незаконным пересечением госграницы Армении, и действиями, направленными на передачу части территории страны иному государству путем угрозы применения насилия, в гарнизонной военной прокуратуре города Горис возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное пересечение госграницы группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения" и "действия, направленные на нарушение территориальной целостности", - написал Абрамян в Facebook.В четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что Организация следит за ситуацией на границе Армении и Азербайджана после произошедшего инцидента и примет меры в случае необходимости.

https://ria.ru/20210510/karabakh-1731698795.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ара айвазян, россия, сергей лавров, одкб, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире